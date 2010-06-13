مرتضی زرینه زاد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: امسال قصد داریم برای کالاها و برندهای خوبی که دانشجویان ترجیح می دهند از آنها برای خرید لپ تاپ خود استفاده کنند، حامی مالی پیدا کنیم.

وی اضافه کرد: پس از یافتن حامی مالی این دسته از برندها جزء اقلام لیزینگ صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم قرار می گیرند.

به گزارش مهر، مرتضی زرینه زاد - رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم پیش از این در گفتگو با مهر از عمل نکردن شرکتهای فروشنده لپ تاپ به تعهدات خود در بحث لیزینگ لپ تاپ برای دانشجویان خبر داده و گفته بود: محدودیت برند لپ تاپ ها در طرح لیزینگ برداشته خواهد شد.

وی اضافه کرده بود: طرح لیزینگ لپ تاپ دانشجویی فاز شرکتها را به اتمام رسانده و تفاهم نامه با تمام شرکتها نیز منعقد شده و ما منتظر جداول قیمتهای شرکت ها برای ورود به اجرای لیزینگ هستیم.