به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عادل عبد ایمانی عصر شنبه در جریان افتتاح چند طرح کشاورزی در اردبیل اظهار داشت: این طرحها از جمله مرغداری گوشتی با ظرفیت 13هزار قطعه است.

وی از افتتاح کارخانه تولید خوراک دام و طیور با ظرفیت 40 هزار تن در اردبیل خبر داد و یادآور شد: همزمان با هفته جهاد و برای اولین با در استان اردبیل مرکز پررورش بوقلمون گوشتی به ظرفیت چهار هزار و 100 قطعه در شهرستان نیر افتتاح خواهد شد.

عبد ایمانی گفت: این مرکز تولیدی که با مشارکت کمیته امداد استان اجرایی شده زمینه اشتغال صدها مددجوی کمیته امداد را در این منطقه فراهم خواهد کرد.

وی گفت: همزمان با هفته جهاد که آئین های گرامی داشت آن از 21 تا 27 خرداد ماه در سطح استان برگزار می شود واحد پرورش مرغ مادر با ظرفیت 46 هزار قطعه راه اندازی خواهد شد.

رئیس سازمان جها کشاورزی استان اردبیل مجموع طرحهای افتتاحی این سزمان را در هفته جهاد بیش از 37 پروژه عمرانی و تولیدی عنوان کرد.

عبدایمانی بیان داشت: از این تعداد طرح 19 مورد عمرانی و 18 واحد نیز تولیدی است که به ارزش 171 میلیارد ریال در استان اردبیل به بهره برداری می رسد.

عبد ایمانی گفت: بیشترین حجم سرمایه گذاری در بخش آب و خاک است که برای اجرای آنها 115 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی بودجه در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول گفت: با بهره برداری از شبکه های آبرسانی و آبیاری تحت فشار دو هزار و 180 هزار هکتار از اراضی دیم استان به آبی تبدیل خواهد شد.

وی افزود: احداث و بهسازی کانال های آبیاری و جاده سازی بین مزارع لایه روبی و مرمت قناتها از دیگر پروژه های عمرانی در بخش کشاورزی است.