به گزارش خبرگزاری مهر، امید مهدی نژاد درباره این کتاب گفت: این مجموعه شامل گزیده شعر طنز معاصر شاعران طنزپرداز از مشروطه تا امروز است که در 600 صفحه منتشر می شود.

وی در مورد مضمون و محتوای اشعار بیان کرد: این شعرها در زمینه های اجتماعی ، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی انتخاب شده است.

مهدی نژاد در مورد ملاکهای انتخاب شعرها توضیح داد: یکی از ملاکها برای انتخاب اشعار نقطه قوت اشعار طنز بود که سعی شد شعرهایی انتخاب شود که از لحاظ محتوا، مضمون و بیان قوی باشند.

وی ادامه داد: در انتخاب این اشعار طنز، با استادان زیادی از جمله زنده یاد منوچهر احترامی، ابوالفضل زرویی نصرآباد، ناصر فیض و ... مشورت شده است.

این نویسنده افزود: این کتاب برای بازبینی نهایی از سوی سوره مهر به دفتر طنز فرستاده شده و قرار است در آینده نزدیک منتشر شود.