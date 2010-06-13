به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم امضای سند پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی که به امضای طرفین رسید، رئیس پروژه حفاظت از یوز گفت: از 19 شهریور 1380 برابر با حادثه جهانی یازده سپتامبر سال 2001 فاز اول پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران آغاز شد که در این مدت توانستیم با کمک UNDP " نهاد عمران ملل متحد" تمامی نیروهای حفاظتی زیستگاه یوز را به دو برابر افزایش دهیم.

علیرضا جورابچیان تاکید کرد: سایتهای شناسایی به دو برابر ظرفیت افزایش یافته و مساحت 3.87 هکتاری آن به 6.5 میلیون هکتار رسید. امکانات و تجهیزات مانند خودرو نیز 50 درصد بیشتر شده این در حالی است که 28 سال قبل از آغاز پروژه هیچ تصویری از یوز در جایی ثبت نشده بود ولی اکنون نزدیک به 200 قطعه عکس از یوز ایرانی ثبت شده است.

این کارشناس ارشد محیط زیست تاکید کرد: اولین تشکل زیست محیطی غیر دولتی ویژه یوزپلنگ در زمان اجرای پروژه بنیان گذاشته شد. جمعیت یوز از 10 تا 15 قلاده در زمان آغاز پروژه به 70 تا 122 قلاده در سراسر کشور افزایش یافت و امیدواریم با حمایت نهادهای بین المللی و همراهی سازمان حفاظت محیط زیست تعداد این گونه افزایش یابد.

همچنین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دومین سخنران این مراسم بود که گفت: طبق گزارش رئیس گروه گربه سانان سازمان ملل متحد، پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی از موفق ترین پروژههای حیات وحش در دنیا است و باید به عنوان یک الگو برای خاورمیانه و جهان مورد توجه قرار گیرد.

محمد جواد محمدی زاده تاکید کرد: نه تنها زیستگاهها از پنج منطقه به 10 منطقه افزایش یافت بلکه اهالی روستاها و جوامع محلی آموزش دیدند و از منافع و دستاوردهای این پروژه آگاه شدند. تعداد محیط بانان 1.5 برابر افزایش یافته و تجهیزات با کیفیتی به پروژه اختصاص یافته است به طوری که باید نام این پروژه را از یوز آسیایی به ایرانی تغییر دهیم.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: در فاز دوم پروژه نیز مانند فاز اول 500 میلیون دلار از سوی سازمان ملل متحد اختصاص یافت و البته سه میلیون دلار نیز ایران در این پروژه هزینه کرده و در صورتی که به نتیجه نهایی برسد قابل عرضه به جهانیان است.

همچنین در این جلسه نماینده مقیم سازمان ملل متحد با اشاره به اهمیت مسائل زیست محیطی در ایران گفت: اهمیت محیط زیست ایران نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام جهان دارای اهمیت است و ایران از جمله اعضای سازمان ملل متحد است که بسیاری از توافقنامه های جهانی محیط زیستی را امضا کرده است.

کونسوالا ویدال اضافه کرد: تلاش برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی حقیقتا کوششی برای نجات یوز برای جهانیان است و ما از تلاشی که ایران برای نجات این گونه انجام می هد حمایت می کنیم چرا که سازمان محیط زیست ایران از کهنه کارترین همکاران عمران ملل متحد بوده است.

وی تاکید کرد: امیداریم با موفقیت این پروژه بتوانیم به منطقه و جهان بفهمانیم ایران توان حفاظت از گونه های در معرض خطر را دارد.