به گزارش خبرنگار مهر در خلخال، علی عظیم صادقی برزگر عصرشنبه در آئین معارفه رئیس جدید پست بانک این شهرستان با بیان این مطلب گفت: در این واحدها خدمات متنوع پستی و بانکی به روستاییان حتی در دور افتاده ترین منطقه ارایه می شود.

وی با قدردانی از همکاری خوب دهیاری و شوارای های اسلامی روستاها در راه اندازی و حمایت از این واحدها گفت: در روستاهایی که دهیاری و جمعیتی مناسب داشته باشند دفاتر پست بانک دایر می شود.

صادقی گفت: از شرکت مخابرات نیز خواسته ایم زیر ساخت هایی نظیر شبکه مخابرای و امکانات اینترنت را در روستاها فراهم کند تا زمینه شکل گیری پست بانک با سهولت بیشتری انجام گیرد.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون در استان اردبیل 320 دفتر پست بانک روستایی راه اندازی شده و فعالیت می کنند، افزود: تا پایان امسال قرار است 90 دفتر پست بانک در روستاهای پرجمعیت و دارای دهیاری راه اندازی شود.

صادقی برزگر به خدمات ارائه شده در این دفاتر اشاره کرد و گفت: در مراکز پست بانک روستایی زمینه استفاده رایگان کاربران از شبکه اینترنت مهیا و فراهم شده ست.

در این مراسم فرماندار خلخال نیز با ابراز خرسندی از فعالیت این مراکز و دفاتر خواستار گستردگی بیشتر فعالیت پست بانک روستایی شد.

محسن عیدی خاطر نشان کرد: وجود این دفاتر در روستا ها سبب شده است که میزان مراجعات روستائیان به شهرها برای انجام خدمات بانکی و پستی کاهش پیدا کند.

در پایان این مراسم فرزاد محمودی به عنوان رئیس جدید پست بانک شهرستان خلخال معرفی شد.