به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که با قهرمانی جام حذفی به تعطیلات رفت، با شروع فصل نقل و انتقالات چهار بازیکن جدید را به طور رسمی به فهرست نفراتش اضافه کرد و در حال مذاکره با چند گزینه دیگر است.

براساس این گزارش، تاکنون پیوستن مازیار زارع، امیرحسین فشنگچی، محمد نوری و غلامرضا رضایی به جمع شاگردان علی دایی قطعی شده و قرارداد این بازیکنان در هیئت فوتبال تهران ثبت شده است.

به گفته عباس علیپور مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس تکلیف محمدرضا خلعتبری که قرار بود امروز شنبه برای مذاکره نهایی به باشگاه پرسپولیس برود تا روز دوشنبه مشخص خواهد شد. به گفته وی خلعتبری با چند پیشنهاد خارجی مواجه شده و در حال بررسی این پیشنهادات است.

بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال ذوب آهن قرار است روز دوشنبه هفته جاری پاسخ نهایی خود را به مسئولان باشگاه پرسپولیس ارائه کند.

همچنین سیدجلال حسینی که یکی از گزینه های اصلی مد نظر علی دایی به شمار می رود در حال مذاکره با مسئولان باشگاه سپاهان است و در صورتیکه با این باشگاه به توافق نرسد پای میز مذاکره با پرسپولیس خواهد نشست.

براساس اعلام علیپور از بازیکنان فصل گذشته پرسپولیس نیز هر روز دو نفر با مراجعه به باشگاه قراردادشان را با این تیم برای حضور در دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر تمدید خواهند کرد.

مسئولان باشگاه پرسپولیس برای تصمیم گیری در مورد برخی بازیکنان نیز منتظر بازگشت علی دایی از آفریقای جنوبی هستند تا وضعیت آنها را مشخص کنند. مجتبی زارعی یکی از این بازیکنان است که در فهرست فروش قرار داشت و باید منتظر تصمیم نهایی علی دایی بماند.

مسئولان باشگاه پرسپولیس در اندیشه جذب چند بازیکن مورد نیاز خود براساس اعلام علی دایی هستند که مذاکرات در این زمینه ادامه دارد. پرسپولیسی ها قصد دارند ابتدا 6 بازیکن لیگ برتری خود را جذب کنند و سپس دنبال گزینه های خارجی بروند.