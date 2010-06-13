به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان در سخنانی با اشاره به آفت خود بزرگ بینی در برخی افراد، بیان داشت: عده ای واقعا بزرگ هستند ولی عده ای خیال می کنند که بزرگ هستند.

وی ادامه داد: برخی روحشان آنقدر بزرگ است که به هر مقامی که برسند هیچ تزلزلی در آنها به وجود نمی آید ولی برخی دیگر بزرگ نیستند و خودشان را بزرگ می پندارند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مقام و منصب و جاه و مال به کسی بزرگی نمی بخشد، گفت: هیچ گاه جایگاه مدیریت به ما بزرگی نمی بخشد.

اولین عامل بزرگی، خرد و عمل است

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به برخی روایات که در آنها به علامت بزرگی اشاره شده است، بیان داشت: اولین عامل بزرگی انسان خرد و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هر کس مودب به آداب اسلامی باشد بزرگ است، افزود: مطابق آیات و روایات بزرگی مومن به عقل و ادب اوست و نه به مال، منصب و عشیره او.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه باید خردورزی و کسانی که اندیشه والا دارند را بزرگ بدانیم، بر ضرورت ترویج آداب اسلامی در این زمینه تاکید کرد.

ضرورت کنار گذاشتن بزرگ پنداری از سوی افراد

حجت الاسلام میرعمادی عبودیت و بندگی را عامل دیگر بزرگی دانست و عنوان کرد: هر که عبادتش کمتر باشد کوچکتر است چرا که شوق به بندگی خدا نشانه بزرگی است.

وی با تاکید بر اینکه بزرگی به افتادگی است، بیان داشت: هر چه انسان تکبر بورزد خوار و ذلیل خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه باید بزرگ پنداری را کنار گذاشت و بزرگ واقعی بود، افزود: فرصت بندگی خداوند را باید غنیمت شمرد چرا که بزرگی و شرافت مومن در بندگی و عبادت است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه بزرگی خداوند در ولایتش است، گفت: بزرگی بندگان خداوند نیز در تبعیت از ولایت است که ما باید این تبعیت خود را هر روز محکم تر کنیم.

ولایت ستیزان طرد و ذلیل می شوند

وی ولایت پذیری را موجب بزرگی دانست و تصریح کرد: کسانی که ولایت گریز و ولایت ستیز بودند طرد و خوار و ذلیل شدند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد صبر و استقامت را عامل دیگر بزرگی دانست و گفت: صبر در راه هدف مقدس به انسان بزرگی و عظمت می دهد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه اگر انقلاب اسلامی به ما بزرگی بخشید در سایه صبر و استقامت بوده است، خاطر نشان کرد: اگر امروز ایران اسلامی ملت بزرگی است به خاطر صبر و استقامت است.

تهدید و تحریم ملت ایران را بزرگ می کند

وی با اشاره به تهدید ها و تحریم ها علیه ملت ایران، گفت: شورای امنیت و آمریکا بداند که با تحریم و تهدید ملت ایران بزرگ می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: امروز دنیا و مردم دنیا معتقد هستند که ملت ایران در سایه استقامت و استکبار ستیزی بزرگ شده است.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین به سالروز انتخابات دهم ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: حضور 40 میلیون نفر از افراد واجد شرایط در این دوره از انتخابات یک رکورد و نصاب جدیدی در انتخابات ریاست جمهوری بر جای گذاشت.

انتخابات ریاست جمهوری یک نصاب جدید در بصیرت ملت

وی با تاکید بر اینکه این رکورد تنها از نظر عدد و رقم مشارکت مردم نبوده است، ادامه داد: انتخابات دهم ریاست جمهوری تنها یک نصاب جدید در زمینه مشارکت به وجود نیاورد بلکه یک نصاب جدید در نشان دادن بصیرت ملت ایران بود.

به گزارش مهر ، نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه کسانی که ارتباطشان را با ولایت و امام قطع کردند ذلتشان از همانجا آغاز شد، افزود: حوادث بعد از انتخابات راه بزرگ بودن و بزرگ ماندن را به ما نشان داد.

وی تصریح کرد: انتخابات دهم ریاست جمهوری فصل تازه ای در بصیرت ملت ایران به وجود آورد به طوریکه مردم با صبر و استقامت توانستند در مقابل فتنه عظیمی که فضای جامعه را غبارآلود کرده بود بایستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: ملت ایران بار دیگر در جریانات بعد از انتخابات با تبعیت از رهبری معظم و حکیم انقلاب اسلامی ضمن خاموش کردن فتنه عظمت خود را نشان داد.

وی همچنین خواستار توجه به ارزشها و پایبندی به اصول دینی در جامعه شد، گفت: ما باید فضای ادارات مان را سرشار از ارزشهای دینی و اسلامی کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر ضرورت حساسیت مسئولان در این زمینه، گفت: ما باید خودمان در ترویج ارزشها پیشگام باشیم.