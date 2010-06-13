به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دونالد تاسک" گفت : راه های ممکن برای تعیین این جدول در نشست ماه آینده ناتو که در لیسبون برگزار می شود، بررسی خواهد شد.

تاسک این مطلب را پس از آن اعلام کرد که روز گذشته یک نظامی لهستانی در افغانستان کشته شد.

لهستان هم اکنون دو هزار و 600 نیرو در افغانستان دارد که با این حساب لهستان هفتمین کشوری است که بیشترین نیرو را در این کشور جنگ زده دارد.

نخست وزیر لهستان که در جمع خبرنگاران سخن می گفت، افزود : از ناتو می خواهم تا راهی سریع را برای پایان دادن به جنگ افغانستان بیابد.