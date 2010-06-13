به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان انگلیس تنها چهار دقیقه پس از آغاز بازی موجب پیشی گرفتن تیم کاپلو شد، اما اشتباه "رابرت گرین" فرصت مناسب تساوی را در اواخر نیمه اول برای "کلینت دمپسی" فراهم آورد. ضربه دمپسی درست در دستان گرین قرار گرفته بود اما دروازه بان تیم ملی انگلستان به نوعی به توپ اجازه داد وارد دروازه شده و گلی برای آمریکا به ثبت برسد.

جرارد از اینکه تیمش نتوانسته بود آمریکا را شکست دهد ناراحت نیست بلکه از اینکه در اولین بازی در جام جهانی 2010 پیروزی از آن تیمش نشده بود، چندان خشنود به نظر نمی رسد.

وی در مصاحبه ای با شبکه ITV گفت: "تساوی در این بازی یکی از حوادث عجیب بود. به نظر من نمی توان دروازه بان را مورد انتقاد قرار داد زیرا قبلا درباره توپ جدید صحبت هایی شده است، کنترل این توپ سخت است و من اطمینان دارم دروازه بان ما در بازی های پیش رو نقش بزرگی ایفا خواهد کرد. ما پس از خوردن گل کمی شوکه شدیم اما باید ادامه می دادیم و بازی را می بردیم. به نظر من ما بازی را قدرتمند تر به پایان رساندیم."

جرارد در پاسخ به این سوال که آیا گرین دروازه بان تیم ملی انگلستان باقی خواهد ماند یا خیر گفت: "بدون شک وی دروازه بان ما باقی خواهد ماند و من مطمئنم از این بازی درس گرفته و در بازی های بعدی در کنار زمین ما نقشی مهم را به عهده خواهد داشت و ما نیز از او حمایت می کنیم."

به نظر جرارد بازی در برابر آمریکا بازی سختی بوده و هدف کنونی انگلیس دستیابی به هفت امتیاز است. انگلستان پس از این بازی در تاریخ 18 ژوئن در کیپ تاون در برابر الجزایر قرار خواهد گرفت و پس از آن در 23 ژوئن با اسلوونی به رقابت خواهد پرداخت.