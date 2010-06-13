یحیی گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به نشست روز شنبه اش با حبیب کاشانی اشاره کرد و گفت: در این نشست شرایط همکاری با پرسپولیس را بررسی کردیم و در همه موارد به توافق رسیدیم اما اعلام نظر و پاسخ نهایی را به پایان رقابتهای لیگ دسته اول موکول کردیم.

وی با بیان اینکه کار کردن با پرسپولیس برای هر بازیکنی افتخار است خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که تیم تربیت یزد در جدول رده بندی لیگ دسته اول دارد، باید منتظر پایان رقابتهای لیگ دسته اول باشیم تا وضعیت تیم های صعود کننده مشخص شود.

گل محمدی ادامه داد: اگر بتوانم به همراه تربیت به لیگ برتر صعود کنم در این تیم خواهم ماند در غیر این صورت به پرسپولیس خواهم آمد.

سرمربی تیم فوتبال تربیت یزد با انتقاد از زمان برگزاری دیدار روز چهارشنبه هفته جاری این تیم برابر شهرداری بندرعباس گفت: نمی دانم مسئولان فدراسیون فوتبال با چه ملاکی دیدار برابر این تیم را ساعت 17 می خواهند برگزار کنند. در این شرایط آب و هوایی اگر یکی از بازیکنان ما مشکل پیدا کند و خدای ناکرده بمیرد چه کسی پاسخگوست؟!

گل محمدی خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان لیگ دسته اول به این نکات توجه ویژه ای داشته باشند و اینطور نباشد که خودشان زیر کولر گازی بنشینند و برای بازی در بندرعابس برنامه ریزی کنند؟