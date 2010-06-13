حسن زیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این موضوع از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها پیشنهاد شده است و ما نیز در حال پیگیری آن هستیم.

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به اقدامات دانشگاه پیام نور در راستای طرح نظام جامع تربیتی گفت: با توجه به اینکه طرح این موضوع تازه اعلام شده است، دانشگاه پیام نور نیز بر حسب اختیارات خود تاکنون جلساتی در این خصوص برگزار کرده است لذا هنوز این طرح در مرحله پیش نویس است و اقدامات جدی تری نیاز دارد.

وی با تأکید بر وسعت و اهمیت نظام جامع تربیتی در کنار نظام آموزش عالی در کشور گفت: با توجه به اینکه این موضوع دارای ابعاد گسترده ای است و حتما باید به آن پرداخته شود، نیاز به اقدامات جدی تری دارد، دانشگاه پیام نور نیز بنا به پتانسیل خود سعی می کند موضوع را با دستگاههای مرتبط پیگیری کند تا این طرح به صورت نظام مدون تربیتی در کنار نظام آموزشی قرار گیرد.