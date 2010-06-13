به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابراهیم متولیان با اعلام اینکه بیش از 80 درصد نیاز کشور در حوزه تجهیزات پزشکی در داخل تولید می شود، افزود: در تجهیزات مصرفی مانند سرنگ و ملزومات یک بار مصرف اتاق عمل تقریبا به خودکفایی رسیده ایم.

وی گفت: تجهیزاتی از جمله ملزومات یک بار مصرف مانند باند، سرنگ، سرسوزن، تختهای ویژه بیمارستانها بیشترین صادرات تجهیزات را تشکیل داده اند.

متولیان تاکید کرد: بیشتر صادرات تجهیزات پزشکی ایران به کشورهای تازه استقلال یافته، عراق، افغانستان، بلاروس و ایتالیا صورت می گیرد.

قائم مقام وزیر بهداشت در حوزه تجهیزات پزشکی اظهارداشت: امسال در زمینه تولید تجهیزات پزشکی دو برنامه مهم و اساسی داریم که تولید دستگاه دیالیز و MRI از جمله این تجهیزات هستند.

وی ادامه داد: دستگاه دیالیز مراحل آزمایشی خود را پشت سر گذارده و به مرحله تولید رسیده که در حال حاضر منتظر اعلام آمادگی سرمایه گذار داخلی است.

متولیان با اعلام اینکه دستگاه دیالیز ساخت داخل تا پایان سال رونمایی می شود، خاطرنشان کرد: دستگاه MRI از دیگر تجهیزات مهمی است که تا کنون از خارج وارد کشور می شده ولی ساخت این دستگاه توسط محققان ایرانی مرحله مطالعات و پژوهش را پشت سرگذاشته و در حال حاضر مراحل تست را می گذراند.