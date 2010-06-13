به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در اتحادیه میهنی کردستان اظهار داشت: سومین کنگره اتحادیه میهنی کردستان عصر جمعه با برپایی نشستی جلال طالبانی دبیر کل فعلی این حزب را با رای اکثریت اعضای کنگره در سمت خود ابقا کرد.

طالبانی بلافاصله پس از انتخاب خود "کسرت رسول" و "برهم صالح" را به عنوان معاونان خود برگزید.

حزب اتحادیه میهنی کردستان در سال 1975 میلادی با هدف مبارزه با رژیم دیکتاتوری صدام حسین در اقلیم کردستان عراق تاسیس شد و از آن زمان تاکنون طالبانی دبیرکل این حزب است.

از سوی دیگر در حالی که تنها 48 ساعت تا اولین نشست رسمی پارلمان جدید عراق باقی مانده است "زینب الکنانی" یکی از اعضای جریان صدر در این رابطه اظهار داشت: در صورتی که کریستوفر هیل سفیر آمریکا در بغداد در نخستین نشست پارلمان عراق حضور داشته باشد اعضای جریان صدر در آن شرکت نخواهند کرد. وی خاطرنشان کرد که ورود هیل به پارلمان نقض حاکمیت ملی عراق است.

"آزاد رفیق جالاک" عضو ائتلاف کردستان عراق نیز اظهار داشت که مذاکرات کردها برای تشکیل دولت عراق مشروط به اجرای خواسته هایشان است.

وی که یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده ائتلاف کردستان عراق به شمار می رود با بیان این مطلب افزود: کردها نسبت به هیچ حزب سیاسی ملاحظه و احتیاط ندارند، بلکه با تمامی احزاب و جریانهای سیاسی مذاکره خواهد کرد.

به گفته جالاک، ائتلاف کردستان عراق خواهان دستیابی به یکی از پستهای حاکمیتی هستند، زیرا آنها بخشی از طیف اساسی عراق به شمار می روند.

ائتلاف کردستان عراق پیش از این اعلام کرده بود که هیئت مذاکره کننده کردها با احزاب سیاسی بغداد خواهان 25 درصد وزارتخانه ها است.

در همین حال منابع امنیتی عراق اعلام کردند که فرماندهان امنیتی عراق طرحی را آماده کرده اند تا نخستین نشست پارلمان عراق در روز دوشنبه با امنیت کامل برقرار شود.

به گفته این منابع، در جریان این طرح امنیتی منع آمد و شد در منطقه الخضرا بغداد صورت نخواهد گرفت، اما تامین امنیت نمایندگان پارلمان و مسئولان بلندپایه عراق خارج از سالن پارلمان بر عهده نیروهای امنیتی خواهد بود.