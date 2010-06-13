به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان این دوره از آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 89 در روزهای 23 تا 25 خردادماه جاری فرصت دارند با استفاده از کد رهگیری از وضعیت مدارک ارسالی خود مطلع شوند.

دکتر اکبر فاضل - دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر در وضعیت سهمیه های این دوره از آزمون یادآور شده بود: دانشگاههای علوم پزشکی ظرفیت مازاد برای دستیاری دندانپزشکی اعلام نکرده اند از این رو در این دوره از آزمون امکان پذیرش در سهمیه های استعداد درخشان و نیروهای مسلح وجود ندارد.

به گزارش مهر، بیست و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در رشته های دندانپزشکی روز 14 مردادماه 89 در 10 دانشگاه علوم پزشکی و 9 رشته تخصصی برگزار می‌شود و تاکنون بیش از یک هزار و 900 نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.