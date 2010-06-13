غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر با بیان اینکه مالیات شرکتهای دولتی واگذار شده مانند مالیات شرکتهای دولتی پرداخت می شود، تصریح کرد: بر این اساس شرکتهای واگذار شده از سود و مالیات علی الحساب معاف می شوند و مالیات پرداختی توسط این شرکتها به صورت عادی است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: پرداخت رد دیون دیگر به صورت مستقیم و با اعطای سهام به شبه دولتی ها صورت نخواهد گرفت، به نحوی که مذاکراتی با نهادها در مورد میزان بدهی به آنها انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از مذاکرات و توافقهای حاصل شده، به میزان بدهی دولت به این شرکتها و پرداخت بابت رددیون، سهام شرکتهای دولتی به همان روش فروش سهام دولتی فروخته می شود تا بدهی های این نهادها بازپرداخت شود.

کردزنگنه خاطرنشان کرد: در غیر این صورت این نهادها و ارگانها باید سهام مربوطه را به جای بدهی های خود قبول کنند، با این روش نیز برای پرداخت رددیون مالکیت شرکتهای واگذار شده به ارگانها اختصاص نخواهد یافت.