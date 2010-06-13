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۲۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۳

در کهگیلویه و بویراحمد؛

برخی از مدیران در برنامه های انتقادی صدا و سیما حضور نمی یابند

برخی از مدیران در برنامه های انتقادی صدا و سیما حضور نمی یابند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد گفت: برخی از مدیران در برنامه های انتقادی صدا و سیمای استان حضور نمی یابند.

حجت الله رحیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: برنامه "رو در رو" یکی از برنامه های انتقادی شبکه استانی است که در آن به پرسش و پاسخ در خصوص عملکرد دستگاههای اجرایی پرداخته می شود اما عدم حضور برخی مدیران در این برنامه، ما را با مشکل مواجه کرده است.

وی بیان کرد: استاندار استان به ما قول داده است که خود از مدیران استانی دعوت کند در این برنامه حضور پیدا کنند.

رحیم زاده با بیان اینکه اگر واقعیت ها را بگوییم مشکلی پیدا نخواهیم کرد، افزود: مسئولان استان خود باید در صدا و سیما حضور یابند و مشکلات را بیان کنند و باید انتقادها را به فرصت تبدیل کنیم و از این طریق مشکلات استان را حل نماییم.

وی یادآور شد: از خبرنگاران صدا و سیمای استان خواسته ام که با هیچ مسئولی پشت میز مصاحبه نکنند بلکه باید مدیر را سر پروژه ای که در دست دارد ببرند و آنجا از آنها سوال کنند و جواب بخواهند.

 کهگیلویه و بویراحمد استان خبرسازی نیست

مدیرکل صدا و سیمای استان همچنین گفت: کهگیلویه و بویراحمد استان خبرسازی نیست اما با این حال تلاش می کنیم به نسبت حضوری فعال در شبکه های ملی داشته باشیم.

وی با اشاره به نظرسنجی های دوره ای در خصوص برنامه های صدا وسیمای استان، اظهار داشت: طبق این نظرسنجی ها 69 درصد از مردم استان مخاطب سیما و 27 درصد مخاطب رادیو می باشند و میزان رضایتمندی آنان از از برنامه ها نیز 85 درصد بوده است.

رحیم زاده بیان داشت: طی سه ماه اخیر در ارزیابی های به عمل آمده، رادیو استان از رتبه 32 کشور به رتبه 11 و سیمای استان نیز از رتبه 32 به رتبه 14 کشور صعود کرده است.

وی همچنین با بیان اینکه نگرش کمک به مسائل فرهنگی ضعیف است، تصریح کرد: کار در حوزه فرهنگ هزینه بردار است و بر این اساس باید منبعی در استان از رسانه ها حمایت کند

وی عنوان کرد: این استان از لحاظ زیرساخت های فرهنگی جزء آخرین استانهای کشور می باشد و لازم است در این خصوص چاره اندیشی کنیم.

کد مطلب 1099706

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