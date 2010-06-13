به گزارش خبرنگار مهر، در همه جای دنیا مسابقات لیگ‌ برتر یا دسته اول همزمان با رقابت‌های زیر گروه به پایان می رسد تا تیم‌ها از فصل نقل و انتقالات بازیکنان بهره یکسانی ببرند، موضوعی که با نگاهی گذرا به لیگ‌های اروپایی مشهودتر خواهد شد اما در فوتبال ایران این اتفاق کاملا برعکس رخ می دهد.

رقابت‌های لیگ برتر با تمامی مشکلات ریز و درشت خود روز بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه به پایان رسید و پرونده بیست و سومین دوره جام حذفی هم با قهرمانی پرسپولیس در روز سوم خردادماه بسته شد تا بیست و چهار ساعت پس از این قهرمانی فصل نقل و انتقالات لیگ دهم بصورت رسمی آغاز شود. این در حالی است که هنوز 4 هفته به پایان لیگ دسته اول باقی مانده و هنوز وضعیت تیم‌های صعود کننده به لیگ برتر مشخص نیست!

در این بین و در هیاهو و حاشیه‌های بسیار مسابقات لیگ و جام حذفی، برخی از دیدارهای لیگ دسته اول هر بار با بهانه ای و البته با آرامش خاصی به تعویق می افتاد!

مسابقات فصل جاری لیگ دسته اول که با حضور 24 تیم در دو گروه جداگانه از روز 17 مهرماه سال 1388 بصورت رسمی آغاز شد، به پایان نرسیده است. گرچه طبق اعلام مسئولان فدراسیون فوتبال رقابت‌های مرحله گروهی پنجم تیرماه به پایان می رسد اما با برگزاری مسابقات پلی آف که تکلیف سومین تیم صعود کننده به لیگ برتر را مشخص می کند، این زمان را حتی به نیمه تیرماه هم خواهد کشاند. این درحالی است که طبق اعلام سازمان لیگ دهمین دوره لیگ برتر از روز چهارم مردادماه آغاز خواهد شد.

با این شرایط اگر یکی از تیم‌های لیگ دسته اولی بخواهد تیم قدرتمندی را برای حضور در دهمین دوره لیگ برتر ببندد، دیگر کفگیر بازیکنان مطرح به ته دیگ خورده و دست آنها برای جذب ستاره‌های تاثیرگذار در پوست گردو خواهد ماند.







میرمعصوم سهرابی مدیرعامل باشگاه شهرداری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی و ناراحتی برای این مشکل که در فصل جاری برای تیم‌های دسته اولی بوجود آمده است، گفت: "هر 3 تیم که به لیگ برتر صعود خواهند کرد، نسبت به تیم‌های لیگ برتری مظلوم واقع شده و با شرایط فعلی کاندیدای سقوط به دسته پائین‌تر خواهند بود. به نظر شما سه تیم صعود کننده در زمان باقیمانده فصل نقل و انتقالات چگونه می توانند بازیکن جذب کند یا بهتر بگویم کدام بازیکن مطرح تا آن زمان باقی می ماند که به این تیم‌ها اضافه شود."

سهرابی در صحبت‌هایش به موضوع مهمتری هم اشاره کرد:" از بحث جذب بازیکن بگذریم باید به این مسئله توجه کرد، لیگ دهم قرار است از چهارم مردادماه آغاز شود. در این شرایط تیمی که مسابقاتش حدودا پانزدهم تیرماه به پایان می رسد، چه زمانی بازیکنانش استراحت کنند، چه زمانی برنامه‌های بدنسازی و اردوهای آماده سازی را برگزار کنند و در نهایت چه زمانی با برگزاری بازی‌های دوستانه خود را برای حضور در لیگ دهم آماده کنند."

علی احمدی سراوانی مدیر روابط عمومی باشگاه داماش گیلان هم با اشاره به مشکلات تیم های صعود کننده به خبرنگار مهر گفت: شاید افزایش سهمیه جذب بازیکنان لیگ برتری برای تیم‌های دسته اولی از 6 به 8 نفر اقدام قابل قبولی باشد اما با توجه به زمانی که تیم‌های دسته اولی خواهند داشت، نمی توانند با بازیکنان دلخواه خود قرارداد ببندد. خصوصا در بحث جذب دروازه بان با مشکلاتی مواجه خواهند بود که اگر به آنها اجازه داده می شد دروازه بان خارجی به خدمت بگیرند، تا حدودی مشکلات آنها را در جذب بازیکنان دلخواه برطرف می کند اما به نظر نمی رسد چنین اجازه ای هم به این سه تیم داده شود."

رسول فلاح مدیرعامل باشگاه برق شیراز با بیان اینکه مسئولان باید فکری اساسی برای تیم‌های صعودکننده از لیگ دسته اول به لیگ برتر بکنند، اظهار داشت:" فکر می کنم بهترین کار تعویق مسابقات لیگ برتر است زیرا یک تیم برای بازسازی، تجدید قوا و آمادگی برای حضور در مسابقات لیگ پس از پشت سرگذاشتن رقابت‌های طولانی لیگ دسته اول، حداقل نیاز به زمانی بین 45 روز تا 2 ماه را دارد."

مدیرعامل باشگاه برق شیراز همچنین تاکید کرد:" با شرایط فعلی تیم‌های دسته اولی مظلوم خواهند ماند و هنوز به لیگ برتر نیامده باید از آن خداحافظی کنند."

در این شرایط غلامرضا بهروان مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به خبرنگار مهر گفت:" ما مهلت نقل و انتقالات را برای برای تیم‌های صعود کننده به لیگ برتر بیشتر کردیم و سهیمه جذب بازیکنان لیگ برتری توسط این تیم‌ها را به 8 بازیکن رساندیم تا مشکلات آنها کاهش یابد."

وی اضافه کرد:" در صحبتی که با شریفی رئیس کمیته انضباطی داشتیم، قرار است فصل آینده دیگر بازی‌های تیم‌ها را تعلیق نکنیم و با کسر امتیاز یا بیرون کردن تیم از مسابقات، با تیم‌هایی که باعث تعویق این دیدارها می شوند، برخورد شود تا از مشکلات اینچنینی کاسته شود."

مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور همچنین خاطرنشان کرد:" قرار است از سال آینده هم مسابقات زودتر برگزار شود. به همین دلیل رقابت‌های لیگ دسته اول فصل آینده پس از ماه رمضان آغاز خواهد شد تا مشکلات امسال تکرار نشود و با اتمام به موقع این رقابت‌ها، تیم‌های لیگ برتری در جذب بازیکنان مدنظر با مشکل مواجه نشوند."

به گزارش خبرنگار مهر، تمام مشکلاتی که به آنها اشاره شد از جمله نداشتن فرصت مساوی با تیم‌های لیگ برتری برای جذب بازیکنان مطرح و دلخواه، از دست دادن زمان لازم برای بازسازی و آماده سازی تیم و مشکلاتی اینچنینی، موضوعی است که باعث می شود تیم‌های دسته اولی در هفته‌های آغازین لیگ دهم امتیازات حساس را از دست داده و فصل آینده برای سقوط نکردن به دسته اول بجنگند.

همچنین این تیم‌ها در حرکتی آسانسور وار از دسته اول به لیگ برتر و از لیگ برتر به دسته اول خواهند رفت تا این صعود و سقوط‌ها نه تنها به فوتبال باشگاهی ایران کمک نکند، بلکه موجی از ناامیدی را در تیم‌های دسته اول ایجاد کرده و به فوتبال ایران در ادامه حرکت نزولی سال‌های اخیر کمک شایانی کنند.