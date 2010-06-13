به خبرگزاری مهر ، لس آنجلس تایمز نوشت : دولت آمریکا که طی ماهها برای صدور قطعنامه ضد ایرانی و اعمال دور چهارم تحریم علیه ایران فعالیت می کرد، هم اکنون در عقب نشینی از مواضع خود در تلاش برای کاهش شدت تحریمهای کنگره علیه ایران است .

بر اساس این گزارش، مقامات دولت اوباما مذاکراتی را با اعضای کنگره در راستای تلاش برای کاهش شدت تحریمها علیه ایران آغاز کردند. کنگره آمریکا هم اکنون در حال بررسی نسخه ادغام شده لوایح تحریمهای مجلس نمانیدگان و مجلس سنای آمریکا است.

لس آنجلس تایمز در ادامه این مطلب می نویسد با وجود قطعنامه ضد ایرانی سازمان ملل متحد، لوایح مطرح شده توسط نمایندگان کنگره آمریکا تنها به آژانسهای دولتی، شرکتها و سیاست ایالات متحده مربوط می شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد با وجود مخالفتهای گسترده ترکیه، برزیل و لبنان با تحریمهای خصمانه بر ضد جمهوری اسلامی ایران، قطعنامه ضد ایرانی را با فشارهای آمریکا و همپیمانانش با 12 رای مثبت، 2 مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رساند.

نکته قابل توجه در تصویب این قطعنامه، ناکامی غرب در به دست آوردن اجماع کامل بود به طوری که ترکیه و برزیل به صراحت با این قطعنامه مخالفت کردند.

لبنان نیز به عنوان دیگر عضو غیر دائم شورای امنیت به این قطعنامه ضد ایرانی رای ممتنع داد. تصویب این قطعنامه با موجی از خشم آزادیخواهان جهان و مخالفان استکبار جهانی روبرو شد.