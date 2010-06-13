به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد، شامگاه شنبه در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور استاندار، فرماندار، نماینده مردم قم درمجلس و برخی مدیران دستگاه‌ها در تالار امام رضا‌(ع) استانداری برگزار شد اظهار داشت‌: تا پایان سال جاری 80 درصد از پروژه‌های نیمه تمام استان با بودجه‌ای حدود 48 میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.



وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پروژه‌ها مورد بازدید قرارگرفته است افزود‌: مبالغ تخصیص یافته به پروژه‌های نیمه تمام با تحقیقات و محاسبات میدانی و نظارت دقیق استاندار طی بازدیدهای مختلف تعیین شده است.



معاون برنامه‌ریزی استاندار قم تصریح کرد‌: در نیمه دوم سال گذشته با تلاش و پیگیری استاندار توانستیم اعتبارات خوبی را در استان جذب کنیم که مجموع اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای در سال 89 حدود 2 هزار و 155 میلیارد ریال برآورد شده است.



دهناد با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انجام شده در راستای توسعه عمرانی استان طی ماه‌های اخیرتصریح کرد‌: در راستای توسعه عمران استان‌، استاندار به همراه جمعی از مدیران به 3 بخش مرکزی، کهک و خلجستان سفر کردند که طی این بازدیدها با نظارت دقیق و تحقیقات انجام شده بیش از 14میلیارد تومان تأمین اعتبار شد.



وی افزود‌: بخشی از هزینه‌های مستمر در قالب تعمیر و تجهیز دستگاه‌های مختلف اختصاص می‌یافت که با تحقیقات به عمل آمده اعتبار لازم جهت تجهیزات مورد نیاز به دستگاه‌های مختلف اختصاص یافت و بخش عمده‌ای از اعتبارات که به صورت مضاعف به برخی دستگاه‌ها داده می‌شد صرفه جویی شد.



معاون برنامه‌ریزی استاندار قم خاطر نشان کرد‌: بخشی از اعتبارات ملی است که اعتبارات خوبی در آن نهفته شده و مستلزم پیگیری مدیران است تا بتوانند با همتی مضاعف نسبت به جذب آن تلاش کنند.

