به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم الجعفری نخست وزیر سابق و رهبر جریان ملی اصلاح عراق در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اظهار داشت: من خیلی اهمیت نمی دهم که خودم نخست وزیر عراق باشم بلکه آنچه برای من اهمیت دارد این است که نخست وزیر قدرتمندی درعراق وجود داشته باشد که به خوبی بتواند با تمامی طیفهای مختلف [سیاسی] تعامل داشته باشد بدون اینکه رویکرد طائفه گرایانه داشته باشد.

وی با بیان اینکه ائتلاف جدید "اتحاد ملی" بین دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ملی عراق به رهبری عمار الحکیم ائتلافی قوی است گفت: بین ادغام و هم پیمانی تفاوت وجود دارد. هم پیمانی بدین معنی است که دو ائتلاف تحت یک هم پیمانی واحد قرار دارند اما ادغام به معنای این است که دو ائتلاف در یک ائتلاف واحد ذوب شده اند و ائتلاف ما از نوع هم پیمانی است.



جعفری با بیان این مطلب افزود: دادگاه فدرال عراق بر اساس ماده 76 اعلام کرد که رئیس جمهور ائتلافی را که دارای بیشترین تعداد کرسی باشد مامور تشکیل دولت می کند و این یعنی اینکه چنین ائتلافی یا دارای بیشترین تعداد کرسی است یا از طریق تشکیل ائتلاف با دیگر احزاب به بیشترین تعداد کرسی دست یابد.



نخست وزیر سابق عراق خاطرنشان کرد: ما با دولت قانون هستیم و قبل از آنکه کمیساریای عالی انتخابات احزاب و جریان های سیاسی را ثبت کند من توصیه کردم که باب ائتلاف ملی به روی دولت قانون گشوده باشد و در حال حاضر نیز با ائتلاف دولت قانون هم پیمانی قوی داریم هر چند که اختلافاتی درباره انتخاب نخست وزیر وجود دارد.



وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: تعداد کرسی های پارلمانی تعیین کننده نخست وزیر آینده نیست، بلکه نوع کرسی اهمیت دارد. برخی افراد وجود دارند که مرتبط با شما هستند اما برخی دیگر به خاطر نوع عملکرد با شما ارتباط دارند. ایاد علاوی، عادل عبدالمهدی و نوری المالکی و دیگر اشخاص برای نخست وزیری مطرح هستند و اسامی نیز به روش دموکراتیک نهایی خواهند شد.



خاطرنشان می شود با تشکیل نخستین جلسه پارلمان جدید عراق در روز دوشنبه آتی و انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه پارلمان، قطار تشکیل دولت عراق وارد مرحله حساس انتخاب نخست وزیر و هیئت دولت از سوی ائتلاف فراکسیون بزرگتر پارلمان می شود.