ایمن سازی بزرگراهها در اولویت برنامه های مدیریت شهری تهران قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسن آقایی افزود: شهروندان سرمایه‌های اصلی شهر هستند و حفظ جان، مال و وقت آنها در شبکه معابر از مهمترین اولویتهای مدیریت‌ شهری محسوب می‌شود و در چند سال اخیر اقدامات وسیعی برای تحقق ایمن ‌سازی شهر از طریق هماهنگ کردن معابر شهری با استانداردهای ترافیکی انجام شده و می شود.

وی گفت: ایمن سازی فرآیندی است که در چند سال گذشته اقدامات چشمگیری در این زمینه انجام و برای اصلاح بخشی از عوامل محیطی ایجاد تصادفات که مربوط به معابر شهری بوده طی مراحل متعدد کارشناسی چاره‌اندیشی شده است.

آقایی افزود: تلاش ما این است که ایمنی شبکه معابر کامل شده و معابر شهری در امن و امان باشند،‌ هر چند فرهنگ رانندگی علت اصلی اغلب حوادث رانندگی است و با رعایت قوانین و مقررات و احتیاط در رانندگی تصادفات به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به هزینه بالای استفاده از روشها و امکانات روز دنیا در بهسازی و ایمن‌سازی معابر به خط‌کشی بزرگراهها با استفاده از رنگ گرم که هنگام تاریکی شب نور زیادی از خود منعکس می‌کنند، اظهار کرد: معابر هم برای رانندگان و هم برای عابران پیاده می‌بایست ایمن باشند، زیرا این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

آقایی با تقسیم بندی اقدامات ایمن سازی شبکه معابر در دو بخش بزرگراهها و دیگر معابر درون شهری، تصریح کرد: شدیدترین و بزرگترین حوادث در بزرگراهها رخ می‌دهد چرا که معابر بزرگراهی بیشترین پتانسیل را برای وقوع حوادث دارند و از این رو در پروژه ایمن سازی، بزرگراهها اهمیت بیشتری دارند.

وی، تکمیل تابلوهای راهنمای مسیر و مسیرنما را از اولویتهای مهم در اجرای پروژه ایمن سازی شبکه معابر نام برد و گفت: هر چند اینگونه تابلوها کمتر به چشم می‌آیند اما کمک زیادی در انتخاب و تعیین مسیر به رانندگان می‌کنند و از جمله در ورودیها و خروجیهای معابر بزرگراهی و مسیرهای دسترسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.