به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این نام محمد باقری معتمد و علیرضا نصر آزادانی برای حضور در نخستین دوره المپیک هنرهای رزمی چین از سوی کادر فنی تیم ملی اعلام شده بود که به دلیل شرکت در بازیهای آسیایی، فدراسیون تکواندو تصمیم به اعزام دو نماینده دیگر گرفت.

مسئولان فدراسیون تکواندو برای تغییر نفرات رایزنی های فراوانی با فدراسیون جهانی تکواندو انجام دادند و در نهایت با موافقت صورت گرفته، رضا نادریان در وزن 68 کیلوگرم و مسعود حجی زواره در وزن 80 کیلوگرم برای حضور در به این رقابتها معرفی شدند.

هدایت این تیم دو نفره را رضا مهماندوست سرمربی تیم ملی برعهده خواهد داشت. در بخش بانوان هم پریسا فرشیدی راهی این مسابقات می شود که مریم آذرمهر به عنوان مربی در کنار وی حضور خواهد داشت.