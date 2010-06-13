به گزار ش خبرنگار مهر در اردبیل، اصغر خودکار عصر یکشنبه در جشنواره کودک و تنوع زیستی در اردبیل اظهار داشت: هدف از تهیه طرح جامع شناساندن و معرفی قابلیت های طبیعی و زیست محیطی استان اردبیل و رعایت موازین زیست محیطی وصدور مجوزهاست.

وی یکی از برنامه های الویت دار امسال محیط زیست را در حوزه زیست طبیعی رها سازی آهو دشت مغان اعلام کرد و افزود: توسعه و تکمیل و همچنین رسیدگی به تقسیم بندی مارال ها در جنگل فندقلورا از دیگر برنامه های الویت دار محیط زیست استان اعلام کرد.

این مقام مسئول از مطالعه طرح تراکنش گونه های حمایت شده خبر داد وگفت: در این زمینه پلنگ در آغ داغ و بررسی زیست گاه سمندر جویباری در مناطقی از خلخال را به عنوان گونه حفاظت شده در دستور کار قرار داده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در استان اردبیل و برای اولین بار در کشور تراکنش و گونه حمایت شده زنگوله بار را در زیستگاه های مغان در حال بررسی و وطراحی نهایی قرارداده ایم.

خودکار افزود: مناسب بودن شرایط زیست گاهی دشت مغان برای استراحت و زمستان گذرانی پرنده گان در این منطقه ما را برآن داشت تا سال گذشته برای اولین بار جشنواره استقبال از پرندگان مهاجر را داشته باشیم.

وی در ادامه سخنان خود از افزایش وسعت مناطق تحت مدیریت این اداره کل خبر داد و افزود: تا پایایان امسال وسعت مناطق تحت حمایت به 12درصد تحت مسطحی استان خواهد رسید.

خودکار یادآور شد: در بخش محیط زیست طبیعی موافقت برای بهره برداری 28 واحد کارگاهی معادن و شنه و ماسه صادر شده است.

وی نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای صنعتی، اخطار به واحدهای آلاینده، جلوگیری از ورود و آلودگی پسابه های شهری به آبهای جاری و همچنین راه اندازی تصویه خانه فاضلاب واحدهای صنعتی و نظارت بر آنها از دیگر برنامه های جاری محیط زیست عنوان کرد.

خودکار از دستگیری 196 متخلف مسایل زیست محیطی خبر داد و گفت: در این مدت از شکارچیان متخلف لاشه 474 حیوان کشف و بیش از سه هزار و 700 قطعه ماهی سید غیر مجاز از آنها به دست آمد.

وی از فروش 12 هزار برگ پروانه شکار و 424 جلد دفترچه شکارچیان دارای موز خبر داد.