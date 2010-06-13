به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این فیلمساز گیلانی در مورد چگونگی ساخت این فیلم گفت: طرحهایی از دوستان هنرمند دریافت شده که پس از بررسی و مشورت با اساتید، اقدام به ساخت این فیلم خواهد شد.

حجت بقایی افزود: شاید نتوانیم فیلم بلندی بسازیم اما همین که در این میسر قدمی برمی داریم، خیلی خوب است.

وی اظهار داشت: اگر فیلمنامه یا طرح عالی آماده شود، صد درصد آن را برای معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال و در ساخت فیلم از کمک آنها بهره مند خواهیم شد.

عضو جوان خانه سینمای ایران از فیلمسازان گیلانی درخواست کرد: احیانا اگر طرحی در این رابطه دارند، به معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کنند.