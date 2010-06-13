به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد جواد محمدی زاده روز گذشته ( عصر شنبه ) بعد از امضای تمدید سند فاز دوم پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی که با حضور نماینده سازمان ملل انجام شد در جمع خبرنگاران حاضر و به پرسشهای آنها پیرامون وضعیت پروژه یوز پلنگ آسیایی پاسخ داد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به موفقیت پروژههای بین المللی سازمان محیط زیست، گفت: سازمانهای بین‌المللی از عملکرد محیط زیست ایران راضی هستند چرا که جمعیت یوز افزایش یافته و وضعیت زیستگاهها ارتقاء یافته است.



رئیس سازمان محیط زیست در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که کدام سازمان بین‌المللی از عملکرد پروژه یوزپلنگ آسیایی و درنای سیبری قدردانی کرده است اظهار داشت: در شورای حکام برنامه محیط زیست سازمان ملل که در اسفند 88 در بالی اندونزی تشکیل شد از جمهوری اسلامی ایران تشکر شد.



در ادامه جورابچیان مدیر پروژه یوزپلنگ ‌آسیایی از عباس گلریز مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت امور خارجه خواست که در این باره توضیح دهد که وی نیز به بهانه نداشتن آمادگی خواست که به او فرصتی داده شود تا پس از فکر کردن در این زمینه صحبت کند که البته تا پایان جلسه هم در این زمینه توضیحی ارائه نشد.

محمدی زاده در ادامه پاسخ به مهر درباره دلایل موفقیت درنای سیبری گفت: درنای سیبری پروژه‌ای است که میان چهار کشور ایران، روسیه، قزاقستان و یونان به صورت مشترک در حال اجرا است و در نشستی که در اندونزی برگزار شد برنامه عمران سازمان ملل تصمیم گرفت از ایران به دلیل مدیریت صحیح پروژه تجلیل کند.



وی افزود: درنا متعلق به سیبری است و اگر به سمت ایران حرکت کند باید مورد حمایت قرار گیرد. در حال حاضر اگر هم نیامده به دلیل تغییرات آب و هواست. مجری پروژه درنای سیبری اعلام کرد اگر همکاری محیط زیست ایران در فریدون‌کنار و اطلاعات ماهواره‌ای نصب شده از سوی ایران نبود درنای سیبری از بین رفته بود.



رئیس سازمان محیط زیست در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که در فاز 2 پروژه یوزپلنگ آسیایی چه اقدامی قرار است انجام شود بیان کرد: یوزپلنگ آسیایی گونه ارزشمند ایران است و سازمان محیط زیست مدیریت آن را بر عهده دارد و از منابع کشور نیز بهره می‌گیرد.



جورابچیان رئیس پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی نیز در این نشست خبری اظهار داشت: قبل از آغاز پروژه تمام اطلاعات جهان منحصر به یوز آفریقایی بود اما در حال حاضر اطلاعات زیادی درباره یوزپلنگ آسیایی بدست آمده است، با این حال باید اجرای فاز 2 پروژه را به سازمان و نیروهای توانمند واگذار کنیم.

همچنین محمد باقر صدوق معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست نیز در این زمینه گفت: با توجه به این که از مشکلات زیستگاهها فقر طعمه است به همین منظور برنامه غنی‌سازی زیستگاهها را در دستور کار داریم تا با حفاظت و انتقال طعمه از سایر نقاط این مشکلات رفع شود.

"کونسوالاویدال" نماینده سازمان ملل در ایران نیز در پاسخ به دلایل اهمیت پروژه یوزپلنگ آسیایی گفت: این اقدام برای سازمان بین‌المللی "UNDP" بسیار حائز اهمیت است، قصد داریم زیستگاههای یوز را حمایت کنیم.