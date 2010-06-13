به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه، موادی دیگر از این لایحه را بررسی و به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه مجلس در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداری ها می توانند برای مدیریت پارک های مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبی که میزان آن را شوراهای اسلامی شهرها تعیین می کنند بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دریافت کنند و توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.

بر اساس این مصوبه نحوه مدیریت پارک های حاشیه ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به کارگیری متصدیان مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از سوی شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

نمایندگان همچنین مصوب کردند که درآمد حاصل از این ماده جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر از سوی شهرداری ها هزینه خواهد شد.

بر اساس مصوبه مجلس در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود، رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخ ها را علامت گذاری کرده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سد معبر به کنار راه منتقل و سپس عند الزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات کنند.

با این مصوبه مجلس در صورت امتناع از اقدام فوق ماموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می کنند و چنانچه به علت وقوع تصادفات منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد ماموران انتظامی مکلفند با علامت گذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی از سوی مقامات مسئول صحنه تصادفات را حفظ کنند.

بر اساس این مصوبه مجلس مراکز فوریت های پزشکی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذیربط موظفند طبق درخواست ماموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام کنند.

با این مصوبه مجلس کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی به تصادفات مکلفند پس از پایان رسیدگی و انجام تشریفات قانونی با بهره گیری از امکانات در اختیار خود یا سایر سازمان ها و نهادها نسبت به مدیریت، پاک سازی و برقراری ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام کنند.

در صورتی که نقص وسیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشد، حسب مورد متصدیان ذیربط مسئول خسارات وارده بوده و با آن مطابق قانون رفتار خواهد شد.