راهنمای آموزش در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی راه‌اندازی شد

پورتال و راهنمای آموزش به عنوان زیرمجموعه‌ای از سازمان کنفرانس اسلامی با هدف ایجاد پلی میان جوامع آموزشی 57 کشور عضو و فراهم کردن اطلاعات مناسب درباره آموزش عالی و برنامه‌های آموزشی در جهان اسلام راه‌اندازی شد.

ین پورتال و راهنمای آموزش دربرگیرنده فهرست وسیعی از نهادها، دانشگاه ها، کالجها و مؤسسات آموزشی در تمام 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی است.

معاون وزیر آموزش مالزی در مراسم راه اندازی این پورتال و راهنمای آموزش سازمان کنفرانس اسلامی ابراز امیدواری کرد این راهنما بتواند مرجع ساده تری برای عموم مسلمانان باشد تا بتوان بهترین نهادهای آموزشی را برای ادامه تحصیلات انتخاب کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد راه اندازی این پورتال بتواند دانشجویان خارجی بسیاری را به تحصیل در کشورهای اسلامی جلب کند.

سازمان کفنرانس اسلامی یک سازمان بین دولتی است که از 57 کشور عضو تشکیل شده است. کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی با بودجه های چند میلیون دلاری برای تلاش در راه جذب دانشجویان مسلمان در سراسر جهان درحال توسعه نقش خود در زمینه آموزش هستند.

با وجود جمعیت 6/1 میلیاردی مسلمانان در کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی هر کشوری یک فرصت آموزشی تلقی می شود. این راهنمای آموزش فضایی را برای توسعه دسترسی به نهادهای آموزشی محلی در سراسر کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی فراهم می کند.

به رغم اینکه دانشگاههای جدیدی در کشورهای مختلف اسلامی تأسیس می شوند اما تا کنون اطلاعات اندکی درباره این نهادها و انواع برنامه‌های درسی آنها وجود داشته است، این راهنما می تواند این نقض را با فراهم کردن اطلاعات کامل درباره دانشگاه‌ها و برنامه های درسی آنها رفع کند.

آموزگار محجبه‌ای در بلژیک به علت محجبه بودن از تدریس برکنار شد

پس از اعمال قانون منع پوشش در شهری در بلژیک، یک آموزگار مسلمان مقطع متوسطه به علت محجبه بودن در کلاس از شغل خود اخراج شد.

در آغاز سال تحصیلی جدید، مقامات این مدرسه در چارلروی در جنوب بروکسل از این آموزگار مسلمان و محجبه ترک‌تبار خواستد که حجاب خود را هنگام تدریس در کلاس بردارد اما وی امتناع کرد و این روند دو سال و نیم ادامه داشت تا اینکه به دنبال سخت‌گیری متولیان مدرسه این پرونده به دادگاه رفت.

در مرحله اول مقامات قضایی از هیئت مدیره مدرسه حمایت کرده و به برداشتن حجاب این آموزگار مسلمان در صورت تمایل به تدریس در این مدرسه رأی دادند اما در ماه مارس، دادگاه فرجام خواهی حکم داد که این مدرسه تحت قوانین قضایی شهر چارلروی قرار دارد و براساس قوانین این شهر هیچ منعی درباره با حجاب و سایر پوششهای مذهبی وجود ندارد.

آموزگار مسلمان این مدرسه به سرکلاس بازگشت، اما هنوز چندی نگذشته بود که شهرداری این شهر ممنوعیت پوشش تمام نمادهای فلسفی و دینی را در این شهر اعمال کرد.

مقامات این مدرسه هفته گذشته تصمیم به اخراج وی گرفتند.

این جریان در میان دیدگاههای متناقض در بلژیک بر سر پوشیدن برقع و روبنده شکل گرفت. در ماه می قانونگذاران این کشور به ممنوعیت پوشش روبنده و برقع در اماکن عمومی رأی دادند و راه را برای ممنوعیت این پوشش در اروپا باز کردند. این قانون در بلژیک باید پیش از اجرا شدن از سوی سنا مورد تصویب قرار گیرد.

چهار زبان به برنامه‌های تلویزیون الازهر اضافه شدند

شبکه ماهواره‌ای الازهر به منظور برقراری ارتباط گسترده‌تر با مخاطبان مسلمان و غیرمسلمان در سراسر جهان در کنار برنامه‌های عربی‌زبان خود اقدام به راه‌اندازی برنامه‌های انگلیسی، فرانسه، اردو و پشتو کرده است.

شبکه تلویزیونی الازهر که "الازهری" نام دارد در اواسط سال 2009 راه‌اندازی شد تا با تفاسیر تجاوزگارانه و تهاجمی از اسلام که به چهره مسلمانان در سراسر جهان صدمه زده مبارزه کند.

شیخ خالد الگندی از علمای دینی الازهر و یکی از افرادی که در تهیه محتوای برنامه های نقش دارد اظهار داشت: ما با صدای غیرمتساهل برای جلب توجه و وفاداری جوانان مسلمان مبارزه می‌کنیم.

از ماه ژوئن 2009 که این شبکه راه‌اندازی شده تاکنون با تهدیدهایی از عناصر افراط‌گرا رو به رو شده است.

الازهر مدیریت مدارس، دانشگاهها و سایر نهادهای آموزشی را در سراسر مصر برعهده دارد و هرسال روحانیان خود را برای تدریس به کشورهای مختلف اعزام می‌کند.

مسلمانان بیرمنگام با دوربین کنترل می‌شوند

مقامات بریتانیایی در دو منطقه مسلمان نشین بیرمنگام اقدام به نصب دوربینهایی کرده تا حرکتهای مسلمانان را در این محله‌ها کنترل کنند، اقدامی که با دستاویز مبارزه با رفتارهای ضد اجتماعی، تنها مسلمانان را هدف گرفته و به ترویج باورهای منفی علیه آنها کمک می‌کند.

این بررسی ها و نظارتها با دستاویز مبارزه با رفتارهای ضد اجتماعی، جرم و بزه و قاچاق مواد مخدر در منطقه صورت گرفته است.

این دوربینها با هزینه 3 میلیون پوندی از صندوق مبارزه با تروریسم دولت نصب شده است. همچنین حدود 150 دوربین خودکار تشخیص پلاک ماشین طی ماه های اخیر نیز در محله ای واشوود هیث و اسپارک بروک نصب شده است.

این دو منطقه مسلمان نشین که در حومه بیرمنگام قرار دارد از سه برابر نسبت به کل شهر دوربین دارد. حدود 40 دوربین مخفی نیز در این منطقه مستقر شده است.

سلما یعقوب عضو شورای شهر اسپاربروک اظهار داشت زمانی که جزئیات این طرح برای اعضای شورا مشخص شد هیچ صحبتی از منبع بودجه آن به میان نیامد. نگرانی من از این است که آیا این اقدام به واقع جاسوسی از مسلمانان است؟ درحالی که بعد تروریسم در جلسات شورای این بخش مورد اشاره قرار نگرفت.

مسلمان بریتانیایی در صدد معرفی اسلام به غیرمسلمانان برآمده‌اند

به منظور بهبود چهره اسلام در غرب به‌ویژه پس از انجام نظرسنجی که نشان می‌دهد نیمی از مردم بریتانیا اسلام را با تروریسم و افراط‌گرایی مساوی می‌دانند ستادی با عنوان "الهام گرفته از محمد(ص)" راه‌اندازی شد.

این ستاد با هدف ترویج اسلام به عنوان دینی که سهم مثبتی در جامعه بریتانیا داشته راه‌اندازی شده و به منظور تبلیغات آن پوسترهایی که روی آن نوشته شده است: " من به حقوق زنان اعتقاد دارند، حضرت محمد(ص) نیز چنین بود" در ایستگاه ای اتوبوس و تاکسی لندن نصب می‌شود.

این ستاد بهبود چهره اسلام در واکنش به نظرسنجی " یوگاو" شکل گرفت که اعلام کرده بود 58 درصد از جمعیت بریتانیایی‌هایی که در این نظرسنجی شرکت کردند اسلام را با افراط‌گرایی مرتبط دانسته‌اند، 50 درصد آن را به تروریسم مرتبط دانسته و 68 درصد احساس می‌کنند که این دین زنان را سرکوب می‌کند.

کریستین بکر مجری تلویزیون که خود نیز به اسلام روی آورده است و یکی از متولیان برگزاری این ستاد است در این رابطه اظهار داشت: تصویر منفی درباره اسلام ضرورت برگزاری ستادهای که بتوانند نتیجه مثبتی در انعکاس اخبار مربوط به اسلام در رسانه ها داشته باشند گوشرد کرده است. ارزشهای محبت، صلح، رحم، حقوق زنان و عدالت اجتماعی مؤلفه‌های حائز اهمیتی در اسلام هستند.

به دنبال حملات تروریستی لندن در سال 2005 و تلاش به حمله به فرودگاه گلاسکو در سال 2007 احساسات ضد اسلامی در برخی از بخشهای بریتانیا شکل گرفتند.

اد حسین از نویسندگان مسلمان در بریتانیا با ابزار تأسف از چهره منفی که از اسلام در جامعه بریتانیا وجود دارد گفت: برگزاری این ستادها می‌تواند به تمرکز دوباره و ایجاد تعادل دوباره از تصویر اسلام منجر شود و نشان دهد که اسلام طرفدار صلح و مخالف خشونت است.

فاز اول مترو مکه پیش از ایام حج امسال به بهره‌برداری می‌رسد

براساس اعلام راه آهن سعودی، انتظار می‌رود فاز اول پروژه مترو مشاعر مقدس پیش از آغاز فصل حج امسال تکمیل شود.

عبدالعزیز الحقیل از سازمان راه آهن سعودی اظهار داشت: راه اندازی فاز اول مترو شهر مکه موجب می شود زائران بتوانند از 35 درصد از خدمات قطار استفاده کنند.

فاز اول، عرفات، مزدلفه و منا را به یکدیگر متصل می کند که این امر تاحد زیادی به کاهش ترافیک به ویژه در روز عرفات کمک می کند.

عبدالعزیز الحقیل اظهار داشت که این پروژه پیش از فصل حج سال آینده به طور کامل به بهره برداری می رسد و تکمیل فاز اول آن به معنای ارائه 35 درصد خدمات به زائران است. در نتیجه دیگر به 50 هزار اتومبیل و اتوبوس برای جا به جا کردن زائران بین عرفات، مزدلفه و منا نیازی نخواهد بود. کار این پروژه از دو سال پیش در بخشهای جنوبی اماکن مقدس مکه که بیشتر زائران در آن بخش اقامت می کنند، آغاز شد.

الحقیل اظهار داشت که با سیستم مترو زائران برای رسیدن به یکی از سه ایستگاه در عرفات تنها باید یک مسافت 300 متری را طی کنند. مزدلفه نیز دارای سه ایستگاه خواهد بود. نخستین ایستگاه منا نیز به مزدلفه نزدیک خواهد بود، دومین ایستگاه آن در مرکز و سومین ایستگاه منا نزدیک طبقه چهارم پل جمرات است.

راه آهن این قطار درون شهری موازی پیاده رو ساخته شده است تا برای زائران در منا مشکلی به وجود نیاید.

این پروژه که از آن با عنوان " مترو مکه" نیز یاد می شود در اصل قرار بود مونوریل باشد اما به سیستم حمل و نقل متعارف با چرخهای فولادی تغییر کرد که بر روی ریل فولادی و پایه های فلزی حرکت می کند.

هرکدام از 5 خط این راه آهن درهر ساعت می تواند 60 تا 80 هزار مسافر را بین منا، عرفات و مزدلفه و درنهایت بین منا و مکه جا به جا کند. تمام قطارها دارای 12 واگن خواهند بود که هرکدام 23 متر طول و 3 متر عرض دارند.

توسعه صنایع حلال در کشورهای دارای اقلیت مسلمان مورد تأکید قرار گرفت

پنجمین همایش بین‌المللی بازاریابی حلال برونئی هفته گذشته در شرایطی پایان یافت که طی آن شرکت‌کنندگان بر اهمیت توسعه برنامه‌های حلال در مناقطی با اقلیت جمعیت مسلمان تأکید کردند.

سخنرانها از استرالیا، بوسنی هرزگوین و بریتانیا در پنجمین همایش بین المللی بازاریابی حلال شرکت کرده بودند.

جان هیز عضو کمیته مشورتی حلال دولت استرالیا اظهار داشت: در میان موارد دیگر این راهبردها اکنون برای تمام مؤسسات یا تشکیلات ذبح حلال دام ، تهیه، تأیید، فرآوری، نگاه داری، تفکیک و تأیید حلیت گوشت قرمز و محصولات آن برای صادرات به تمام کشورهای وارد کننده فراهم شده است. این راهبردها قرار است در تمام تشکیلات ثبت شده حلال که تولید، فرآوری و نگهداری آن را برعهده دارند اجرا شوند.

امیر ساکیک مدیر سازمان نظارت بر کیفیت حلال در بوسنی هرزگوین درباره راههای گشودن درهای اروپا به روی محصولات حلال صحبت کرد.

براساس اظهارات وی بوسنی به عنوان کشوری که دارای سنت اسلامی و جمعیت مسلمان بومی است از حضور کارشناسان و متخصصان مسلمان بسیاری در تمام عرصه های مرتبط با صنابع حلال برخوردار است.

در این میان محمد نظیر رئیس سازمان توسعه حلال اروپا از بریتانیا اظهار داشت دست کم 7 تا 8 میلیون نفر در بریتانیا از محصولات غذایی حلال استفاده می کنند و این تعداد به تدریج درحال افزایش است. پیش بینی می شود تا سال 2025 جمعیت مسلمانان اروپا از 13 درصد حال حاضر به 22 تا 37 درصد برسد.

کشورهای غیراسلامی در نمایشگاه بین‌المللی حلال مالزی شرکت می‌کنند

نمایشگاه بین‌المللی صنعت حلال که طی روزهای 2 تا 27 ژوئیه (2 تا 6 تیرماه) به عنوان میزبان فعالان عرصه صنایع حلال در کوالالامپور مالزی می‌شود مورد توجه کشورهای توسعه یافته و غیراسلامی چون فرانسه و ژاپن قرار گرفته است.

مصطفی محمد وزیر صنایع و تجارت مالزی اظهار داشت: نمایشگاه امسال همچنین نخستین نمایشگاه تجاری حلال است که با حضور شش شرکت فرانسوی خارج از فرانسه برگزار می شود.

این شرکتها با حمایت دولت فرانسه در این نمایشگاه بین المللی شرکت می کنند. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی این نمایشگاه را با محوریت " اشاعه نفوذ حلال" افتتاح می کند.

افزایش علاقه به شرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی حلال موجب شده است که سازمان تجارت خارجی ژاپن به عنوان یک سازمان دولتی نیز به همراه پنج شرکت ژاپنی دیگر نخستین بار در این نمایشگاه شرکت کند.

این نمایشگاه برای هفتمین بار است که برگزار می شود و علاقه جامعه جهانی را به مفهوم حلال و ابعاد مختلف آن از جمله محصولات گیاهی و دارویی، بهداشت و آرایشی، بسته بندی، سرمایه گذاری و بانک داری اسلامی افزایش داده است.

امسال 600 نفر از 32 کشور جهان در این نمایشگاه شرکت می کنند که در میان کشورهای شرکت کننده می توان به جمهوری اسلامی ایران، چین، اندونزی، سنگاپور، عربستان، فرانسه و بریتانیا و ژاپن اشاره کرد، همچنین کشورهایی چون آلبانی، بلژیک، گامبیا، هنگ کنگ و ایتالیا برای نخستین بار در این رویداد شرکت خواهند کرد.

نخستین نمایشگاه بزرگ حلال در مسکو برگزار شد

نمایشگاه بزرگ حلال در مسکو که از روز 7 خرداد ماه آغاز شد با برگزاری آخرین جلسه از نشست " اقتصاد اسلامی: توسعه در روسیه" و برنامه‌های فرهنگی خاتمه یافت.

این نمایشگاه بزرگ حلال نخستین نمایشگاه در نوع خود است که در روسیه برگزار می شود.

شرکت کنندگان از 60 کشور مختلف جهان برای بررسی دستاوردها و راهکارهای ارتقاء صنایع غذایی حلال در این نمایشگاه شرکت کردند که در میان آنها می توان به آلمان، ترکیه، امارات و بحرین اشاره کرد.

آجی سوریا مشاور سفارت اندونزی در مسکو از شرکت کنندگان در این مراسم اظهار داشت این نمایشگاه در پاسخ به نیازهای 25 میلیون مسلمان در روسیه برگزار شده است و نه تنها به عرضه محسولات غذایی و آشامیدنی حلال پرداخته بلکه محسولات آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی نیز در این نمایشگاه ارائه شد.

این نمایشگاه بین المللی بزرگ حلال در مسکو با همکاری شورای مفتیان روسیه، مرکز استاندارد سازی و گواهی حلال شورای مفتیان روسیه با هدف تبادل تجارب میان کشورهای تولید کننده و مصرف کننده محصولات حلال، تقویت ارتباطهای تجاری میان روسیه و کشورهای اسلامی، تبادل تجارب و توسعه در موضوعات اقتصاد اسلامی در فدراسیون روسیه و برگزاری رویدادهای فرهنگی برگزار شد.

در حاشیه این نمایشگاه همایشی در رابطه با توسعه نظام اقتصاد اسلامی در روسیه ، نشستهای تجاری نیز برگزار شد.