حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: داوطلبان باید برای دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه آزمون خود به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

وی گفت: پس از برگزاری آزمون و تصحیح پاسخنامه داوطلبان، نتیجه اولیه به صورت کارنامه در اوایل نیمه مردادماه منتشر می شود.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور افزود: در گروه آزمایشی ریاضی کنکور سراسری امسال 320 هزار و 362 نفر، در گروه آزمایشی علوم تجربی 463 هزار و 92 نفر، در گروه آزمایشی علوم انسانی 460 هزار و 830 نفر، در گروه آزمایشی هنر 25 هزار و 19 نفر و در گروه آزمایشی زبانهای خارجی 18 هزار و 229 نفر ثبت نام کرده اند.

وی اظهار داشت: برخلاف سالهای گذشته که همیشه تعداد داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی بیشتر بود در کنکور امسال تعداد داوطلبان کنکور تجربی بیشتر است.