ایران خواستار افزایش سهمیه آسیا در لیگ جهانی والیبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال کشورمان در رقابت‎های انتخابی لیگ جهانی برای سال 2011 شرکت نخواهد کرد چرا که ژاپن به عنوان نماینده آسیا برای حضور در این مسابقات که اواخر سال جاری میلادی برگزار می‎شود، انتخاب شده است.

قهرمانی در مسابقات 2009 جام ملت‏های مردان آسیا (فیلیپین)، قرارداد تلویزیونی با کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) و فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) و پرداخت درآمد حاصل از کارهای تبلیغاتی به FIVB سه فاکتوری است که بر اساس آنها ژاپن به عنوان نماینده قاره آسیا برای حضور در رقابت‏های انتخابی لیگ جهانی 2011 معرفی شده است.

سعید درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این مطلب و با اشاره به حضور کره‎جنوبی و چین در فصل جاری رقابت‌های لیگ جهانی اظهار داشت: هیئت رئیسه آسیا تنها یک سهمیه برای مسابقات انتخابی لیگ جهانی دارد. طبیعی است که این یک سهمیه به بنا به دلایل فوق الذکر به ژاپن داده شود.

وی قهرمانی ژاپن در آسیا را مهمترین عامل در پذیرش این تیم عنوان کرد و اظهار داشت: اگر ایران قهرمان آسیا می‎شد تحت هر شرایطی و بدون توجه به دیگر فاکتورهای مورد نیاز برای حضور در لیگ جهانی و مسابقات انتخابی مربوط به آن، سهمیه شرکت در رقابت‏ها را می‎گرفتیم.

درخشنده با اشاره به میزبانی ایران برای مسابقات جام ملت‏های 2011 آسیا تصریح کرد: تاکنون رایزنی‏های زیادی برای حضور در مسابقات انتخابی لیگ جهانی انجام داده‎ایم. اما قهرمانی در آسیا کارمان را برای شرکت در این مسابقات به مراتب راحت‏‎تر می‏کند. امید زیادی داریم که با قهرمانی در پیکارهایی که میزبان آن هستیم چنین شرایطی را برای خود مهیا کنیم.

این امکان وجود ندارد که سهمیه آسیا برای اعزام نماینده در رقابت‏‎های انتخابی لیگ جهانی زیاد شود تا به واسطه آن حق تیم نایب قهرمان اینگونه ضایع نشود؟

دبیر فدراسیون والیبال در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: اتفاقا پس چنین درخواستی را به صورت رسمی به هیئت رئیسه AVC دادیم تا آنها با در نظر گرفتن حرکت رو به رشد والیبال آسیا، از طریق رایزنی با FIVB پیگیر این موضوع باشند. اجرا شدن این پیشنهاد اتفاقی خوب برای والیبال آسیا محسوب می‎شود.