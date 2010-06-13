به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حبیب الله دهمرده عصر شنبه در جلسه شورای سلامت کرمان اظهار داشت: با توجه به پیامدهای حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در استان کرمان باید برنامه ریزی لازم درخصوص جلوگیری از ورود این افراد صورت گیرد.

وی گسترش و شیوع بیماریها را نتیجه وجود اتباع بیگانه غیر مجاز دانست و گفت: شیوع بیماریهایی همچون سرخک در استان کرمان نتیجه حضور اتباع بیگانه است.

دهمرده خاطرنشان کرد: درحال حاضر مسئولان بهداشتی باید در راستای جلوگیری از شیوع بیماریهای ناشی از حضور اتباع بیگانه در کرمان برنامه لازم را انجام دهند.

وی درادامه با اشاره به تعامل دستگاههای مختلف درخصوص رفع مشکل سوء تغذیه در مناطق محروم بخصوص در روستامهدها گفت: در این راستا با تعامل بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی یک وعده غذای گرم در روستامهدها توزیع می شود.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: با تعامل بین دستگاههای بیشتر از جمله آموزش و پرورش، بازرگانی، کمیته امداد و بهزیستی می توان اقدامات موثرتری درخصوص رفع کامل سوء تغذیه در مناطق محروم انجام داد.

مشاور استاندار در بخش بهداشت نیز جایگاه تغذیه را در حال حاضر مناسب ندانست و گفت: تغذیه از شاخصهای بهداشت جامعه است.

محمدجواد زاهدی افزود: بیشترین مواد سوء تغذیه در استان کرمان مربوط به شهرستانهای جنوب استان کرمان است.