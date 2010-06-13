به گزارش خبرگزاری مهر، تلسکوپ LOFAR به جای استفاده از صفحات یکپارچه بزرگ از 25 هزار آنتن کوچک به وسعت 50 سانتیمتر تا دو متر تشکیل شده است.

این تلسکوپ با نام کامل "آنتن فرکانس پایین" در نزدیکی شهر شمالی "آسن" قرار گرفته است اما آنتنهای آن در سرتاسر هلند، آلمان، سوئد، فرانسه و بریتانیا گسترده شده اند.

به گفته دانشمندان هلندی این تلسکوپ بزرگترین رادیو تلسکوپ جهان است که ترکیب تمامی آنتنهای آن با یکدیگر می تواند تلسکوپی عظیم را با قطر آینه ای در حدود هزار کیلومتر به وجود آورد.

رصدهایی که می توان با استفاده از این تلسکوپ اجرا کرد به دانشمندان امکان می دهد اطلاعات ارزشمندی از منشاء حیات در جهان هستی به دست آورده و به زمانی بازگردند که انفجار بزرگ در آن رخ داده است.

بر اساس گزارش زی نیوز، اطلاعات جمع آوری شده به واسطه این تلسکوپ به ابررایانه ای در دانشگاه "گرونینگن" انتقال داده خواهد شد و سپس اطلاعات پردازش شده به موسسه اخترشناسی رادیویی هلند ارسال خواهند شد.