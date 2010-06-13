به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با شب سالروز میلاد امام باقر (ع) در شامگاه یکشنبه 23 خرداد و پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا ، آئین شادمانی با مولودی خوانی حامد رضوان فر در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.

دوشنبه 24 خردادماه مصادف با سالروز میلاد با سعادت حضرت امام محمد باقر با مراسم گرامیداشت این روز با مولودی خوانی زهیر سازگار پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.

آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) در ایام سالروز میلاد اهل بیت عصمت و طهارت میزبان انبوه خداپرستانی است که با تشرف در این بارگاه آسمانی به شادی و راز و نیاز با خالق بی نیاز و توسل به پیامبر اعظم و عترت مطهر ایشان پرداخته و برای ظهور پر سرور قائم آل محمد (عج) دست به دعا بر می دارند.