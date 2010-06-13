به گزارش خبرگزاری مهر سید مسعود شجاعی طباطبایی، دبیر تجسمی نخستین جشنواره ملی جوان ایرانی گفت: هفدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان در 9 رشته برگزار می‌شود و در هر رشته سه برگزیده دارد که تصمیم گرفتیم برای تشویق بیشتر هنرمندان جوان، 9 نفر اول هر بخش را در مراسم اختتامیه جشنواره ملی جوان ایرانی معرفی کرده ، مورد تقدیر و تشویق قرار دهیم.

وی به امضای تفاهم‌نامه میان اداره کل ارشاد استان گلستان و سازمان ملی جوانان اشاره کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، برندگان جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان، میهمانان ویژه ما خواهند بود و هدایای ویژه‌ای دریافت می‌کنند.

مراسم اختتامیه جشنواره روز 25 تیرماه برگزار می‌شود.

