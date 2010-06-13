به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، اگر به مراکز آتش نشانی فعال در سطح استان این روزها سری بزنیم متوجه خواهیم شد که آتش نشانان عمده تمرکز و فعالیت خود را بر روی خاموش کردن آتش مزارع، مراتع و جنگلهای استان گذاشته اند.

هر لحظه آتش نشانان منتظرند تا صدای آژیر وقوع یک حادثه مزرعه، مرتع و یا جنگل بعدی را که دچار حریق شده است نشان دهد و دوباره روز از نو و روزی از نو...

بنابر این گزارش مطابق آخرین اطلاعات ارسالی از مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان لرستان در طول 48 ساعت گذشته بازهم لرستان شاهد حریق در سطح 26 هکتار از مزارع و مراتع و سوختن 334 اصله درخت بود.

در جریان حوادث رخ داده در طول 48 ساعت گذشته 267 اصله درخت و هفت هکتار از مزارع گندم روستای "قلعه خلیفه" از توابع شهرستان ازنا متعلق به چهار کشاورز طعمه حریق شد.

همچنین استمرار حوادث بر اثر بی احتیاطی در دیگر شهرستانهای استان لرستان موجب آتش گرفتن 29 اصله درخت گردو و سیب در بخش "میربیک جنوبی" شهرستان دلفان متعلق به سه نفر شد که در نهایت آتش در این منطقه نیز با کمک اهالی و عوامل آتش نشانی مهار شد.

از روند حوادث در طول 48 ساعت گذشته شهرستان سلسله در این استان نیز بی نصیب نماند تا این بار پنج هکتار از اراضی کشت جو روستای "سراب پاپی" طعمه آتش شود.

همچنین حادثه بعدی که در طول 48 ساعت گذشته رخ داد از شهرستان دورود مخابره شد تا در این حادثه نیز 1.5 هکتار از اراضی کشت گندم و جو بر اثر اتصال سیم های برق در آتش دود شود و دسترنج یک کشاورز دورودی از دست برود.

شهرستان خرم آباد نیز از حوادث آتش سوزی مزارع طی 48 ساعت گذشته بی بهره نبود به طوریکه این شهرستان نیز شاهد سوختن یک هکتار کشت جو و 38 اصله درخت در آخرین حوادث رخ داده در سطح شهرستان های مختلف لرستان بود.

و اما در کنار آتش سوزی مزارع سطح شهرستان های این استان مراتع نیز از گزند حریق در امان نماندند تا پنج هکتار از مراتع و جنگلهای منابع طبیعی استان لرستان در مسیر محور ازنا - دورود دچار حریق شود که با حضور ماموران و عوامل آتش نشانی این حریق نیز مهار شد.

به هر حال استمرار آتش سوزی در مزارع، مراتع و جنگلهای استان لرستان به گونه ای است که اگر برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این زمینه از سوی رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما تلاشی صورت نگیرد دامنه خسارات هر روز گسترده تر خواهد شد.

بنابر اطلاعات به دست آمده استان لرستان تنها در طول 48 ساعت شاهد بیش از 41 مورد حریق در سطح مزارع، مراتع و جنگلها بوده و این در حالی است که به گفته برخی مسئولان مربوطه روزانه حداقل 10 مورد از این دست آتش سوزی و حادثه در این استان گزارش می شود.

مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با توجه به فصل برداشت محصول و مستعد بودن اراضی برای آتش سوزی کشاورزان باید هر چه سریعتر نسبت به برداشت محصول خود اقدام کنند.

رضا آریایی با اشاره به حوادث رخ داده طی هفته های گذشته، تصریح کرد: با این وضعیت دیگر سهل انگاری از سوی کشاورزان جایز نیست.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مراتع استان، گفت: از سوی دیگر با توجه به بارندگی های مطلوب امسال مراتع رشد خوبی داشته اند و در حال حاضر مستعد آتش گرفتن هستند که این امر باید از سوی مردم استان مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری لرستان یادآور شد: مردم استان باید توجه داشته باشند هنگام حضور در طبیعت از آتش روشن کردن خودداری کنند چرا که حتی یک ذغال نیمه افروخته نیز می تواند بخش عمده ای از مراتع را طعمه حریق کند.

آریایی بر ضرورت اطلاع رسانی رسانه ها در این زمینه تاکید کرد و یادآور شد: در این راستا با صدا و سیما هماهنگی صورت گرفته است که به صورت زیرنویس اطلاع رسانی لازم در این زمینه برای مردم و کشاورزان صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مراتع استان در حال حاضر به مثابه یک انبار باروت هستند، افزود: این انبار باروت با یک جرقه کوچک به فاجعه ای تبدیل می شود که مهار و جبران آن دشوار خواهد بود.

مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری لرستان ادامه داد: در این راستان اداره کل منابع طبیعی استان لرستان برای حفاظت از مناطق حساس اقدام به انعقاد قرارداد با نیروهای بسیج کرده که نتیجه مطلوبی را نیز در پی داشته است.

آریایی تنها راه حل جلوگیری از این حوادث را رعایت نکات ایمنی توسط مردم دانست و گفت: مردم باید نسبت به مراتع و جنگلها احساس تعهد و مسئولیت داشته باشند.

وی با تقدیر از زحمات نیروهای آتش نشانی به ویژه آتش نشانی خرم آباد، گفت: متاسفانه آمار آتش سوزیها روزانه در حال افزایش است که آمار نهایی در پایان فصل آتش سوزیها ارائه خواهد شد.

مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت توجه مردم هنگام حضور در طبیعت، یادآور شد: بی توجهی مردم در رها کردن یک ذغال نیمه افروخته یا یک ته سیگار موجب تبدیل یک مرتع بزرگ به یک ویرانه خواهد شد.

به هر حال به نظر می رسد با توجه به اینکه آتش سوزی مزارع می تواند خسارات جبران ناپذیری را به کشاورزان به عنوان یکی از اقشار تلاشگر جامعه وارد کند در این راستا باید این افراد ضمن برداشت به موقع محصول نکات ایمنی را در این فصل سال رعایت کنند.

از سوی دیگر فرهنگ سازی در زمینه طبیعت گردی به ویژه در این فصل سال که مراتع و جنگلها مستعد آتش گرفتن هستند از دیگر نکاتی است که باید مورد توجه رسانه ها به ویژه رسانه ملی قرار گیرد.