به گزارش خبرگزاری مهر، "داماد خوش قدم" قصه پسری به نام سیاوش (با بازی محمدرضا هدایتی) است که یک تولیدی مانتو دارد و از طرف مشتریانش مجاب به ازدواج می شود تا بتواند در این صنف فعالیت کند.

محمدرضا هدایتی، فلامک جنیدی، نادر سلیمانی، رضا بنفشه خواه، افسر اسدی، هادی کاظمی، سعید پیردوست و شاپور کلهر در "داماد خوش قدم" به ایفای نقش پرداخته اند. این فیلم را محمد کمالی پور تهیه و کاظم راست گفتار کارگردانی کرده است.

"داماد خوش قدم" که در پخش اول با تیراژ سیصد هزار نسخه توسط پخش دنیای هنر در سراسر کشور توزیع شده محصول شرکت فرهنگی هنری لوح طلایی است.