سید جمال‌الدین هادیان طبائی زواره نویسنده و ویراستار در گفتگو با خبرنگار مهر از کتابهای جدیدش اینگونه گفت: "عروسی‌نامه" یکی از کتابهای جدیدی است که در دست نگارش دارم. این کتاب به بررسی تاریخ و آداب و رسوم ازدواج در ایران از گذشته تا امروز می پردازد.

وی ادامه داد: در این کتاب گذری کوتاه به تاریخ دور داریم و از دوره صفویه تا امروز بررسی جامع تری می شود ولی کلا رویکرد کتاب تاریخی نیست بلکه هدف نشان دادن تغییر و تحول آیین‌های ازدواج است و بیشتر به رسمهای امروزی پرداخته می شود.

نویسنده "اتول نامه" در توضیح بیشتر کتاب در دست نگارشش بیان کرد: در کتاب "عروسی نامه" هدف این است که راههای ازدواج آسان و درست ترویج شود و نشان دهیم چه آیین‌های خوبی در گذشته داشته ایم که امروز دیگر کاربردی نیستند و یا اینکه چه آیین‌های نادرستی از گذشته تا امروز هنوز اجرا می‌شوند.

هادیان افزود: شاید بتوان گفت این بررسی تاریخی مقدمه ای بر کتاب است که البته چیزی حدود 200 صفحه را به خود اختصاص می دهد و حجم بیشتر کتاب به مسائل مربوط به ازدواج در زمان حال اختصاص دارد. به طور نمونه در بخشی از کتاب چگونگی خرید عروسی، خواستگاری، انتخاب همسر، ازدواجهای دانشجویی و نقد و بررسی آنها آورده می شود.

وی با تاکید بر اینکه رویکر کتاب آشنا کردن مخاطب با سنتهای تاریخی ازدواج به طور موجز است توضیح داد: نکته ای که در "عروسی نامه" تاکید شده این است که انتخاب همسر، برگزاری مراسم ازدواج و دیگر مسائل مربوط به این موضوع برخلاف تصور عام جامعه، بسیار ساده است. همچنین در کتاب توصیه های اخلاقی نیز آورده شده است. برای نگارش این بخش از تجربیات خودم و دوستانم بهره برده ام.

این کارشناس روابط عمومی اضافه کرد: همچنین در کتاب بخشی تصویری به اسناد تاریخی ازدواج اختصاص یافته است. در گذشته سند ازدواج را با خط خوش و با تذهیب تنظیم می کردند و به عنوان مدرکی تاریخی نگهداری می شد که برخی از این اسناد در حال حاضر موجود است و من نیز ارجاعاتی بدانها داشته ام.

هادیان با اشاره به اینکه کار نگارش و ویرایش نهایی "عروسی نامه" تا سال دیگر ادامه خواهد داشت و هنوز با ناشری درباره چاپ آن به قطعیت نرسیده است درباره کتاب دیگری که در دست نگارش دارد گفت: "ویراست نامه" کتابی به سفارش خبرگزاری فارس است درباره نکات ویرایشی و اشتباهات رایج در رسانه ها که تا پایان سال آن را تحویل می دهم.

این مدرس ویراستاری در پایان بیان کرد: همچنین چاپ سوم کتاب "اتول نامه" تا چند ماه دیگر منتشر می شود و من هم ویراست جدیدی از این کتاب را برای چاپهای بعدی آماده کرده ام که در آن بخش تاریخی ورود خودرو به ایران و ترویج آن در کشورمان ارتقا یافته و 10 صفحه نیز به ماشین نوشته ها اضافه خواهد شد. همچنین قرار است کتاب "آفرینش متن های کوتاه" که پیش از این توسط نشر ذره به چاپهای متعدد رسیده قرار است در قالب مجموعه ای 6 جلدی منتشر شود.