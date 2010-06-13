به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، وضعیت درگیر بودن استان لرستان با برخی چالشهای زیست محیطی که بخشی از آنها به عملکرد تعدادی از دستگاههای اجرایی استان بازمی گردد موجب شد تا شامگاه شنبه مدیر کل جوان و تازه منصوب شده محیط زیست استان لرستان در جلسه شورای اداری با انتقاد از بی توجهی دستگاهها به مقوله محیط زیست از آنها "خواهش" کند که در پروژه های خود به موازین زیست محیطی پایبند باشند.

علی حسین بازگیر در این جلسه با یادآوری اصل 50 قانون اساسی که حفظ محیط زیست را وظیفه عمومی می داند، بیان داشت: وظیفه محیط زیست یک رسالت خطیر است.

وی با تاکید بر اینکه محیط زیست ما یک گستره وسیع است، بیان داشت: پاسداشت نعمت در حفظ و توسعه آن نعمت است.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان توسعه پایدار را تلفیق توسعه و حفاظت از محیط زیست دانست و گفت: در حال حاضر نه قوانین و نه امکانات موجود ما جوابگوی حفاظت از این عرصه وسیع نیست پس اگر همه دستگاههای اجرایی به سمت حفظ محیط زیست نروند توفیقی نخواهیم داشت.

برخی مدیران لرستان توسعه را تضاد با محیط زیست می دانند

بازگیر تاکید کرد: در هیچ کجای قانون محیط زیست با ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز و نیرو، تعریض و احداث جاده دسترسی و ... در راستای توسعه و اشتغال منافاتی وجود ندارد ولی متاسفانه از هنگامی که ما آمده ایم به اداره محیط زیست وضعیت به گونه ای است که برخی توسعه را کاملا متضاد با حفاظت محیط زیست می دانند.

ترکیدگی لوله نفت در لرستان

وی با انتقاد از غفلت دستگاهها در تهیه گزارش های ارزیابی زیست محیطی، بیان داشت: ما با هیچ طرحی در صورت تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی و رعایت الزامات مخالفتی نداریم ولی متاسفانه در این زمینه از سوی برخی دستگاههای استان کوتاهی می شود.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با یادآوری اینکه با وجود صراحت قانون در این زمینه متاسفانه برخی دستگاهها غفلت می کنند، از همه دستگاههای اجرایی استان خواهش کرد که به این امر پایبند باشند.

طرح های بدون توجیه زیست محیطی در کارگروهها تصویب نشود

بازگیر ادامه داد: ما تمنا داریم از مدیران که در کارگروههای مختلف استان به ویژه کارگروه امور زیربنایی که به ملاحضات زیست محیطی در تصویب طرح ها توجه ویژه داشته باشند.

وی افزود: ما از کارگروهها می خواهیم که طرح هایی را که توجیه اقتصادی و اجتماعی دارد ولی توجیه زیست محیطی ندارند را تصویب و اجرایی نکنند.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان همچنین خواستار فعال شدن کمیسیون یک در هزار به منظور کمک به اشاعه فرهنگ زیست محیطی شد و خاطر نشان کرد: همچنین دستگاههای فرهنگی و آموزشی استان نیز اشاعه فرهنگ زیست محیطی را به دغدغه خود تبدیل کنند.

بازگیر با تاکید بر اینکه تخریب و تهدید محیط زیست باید به دغدغه همه افراد تبدیل شود، یادآور شد: همچنین از دستگاه قضایی توقع داریم برای برخورد با متخلفان همکاری بیشتری با این سازمان داشته باشد.

برخی پیمانکاران برای یک نفع کوچک یک تخریب بزرگ در طبیعت را صورت می دهند

وی از دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی و صنایع و معادن نیز خواهش کرد که در صدور موافقت های اصولی خود ملاحظات زیست محیطی را مورد توجه قرار دهند و گفت: من از مدیران می خواهم در جایی که ظرفیت یک اکوسیستم اجازه استفاده و بهره برداری بیشتر را نمی دهد هیچ طرحی را اجرا نکنند.

خواهش دیگر مدیر کل محیط زیست استان لرستان از دستگاههایی بود که پروژه عمرانی دارند و گفت: از این دستگاهها خواهش می کنیم که در مواردی که پیمانکاران از ملاحظات زیست محیطی تخطی می کنند از آنها حمایت نکنند.

آتش سوزی خط انتقال بنزین

بازگیر ادامه داد: گاهی ما می بینیم که برخی پیمانکاران بخشی از کار را به سمتی می برند که به خاطر یک نفع جزئی یک تخریب کلی در طبیعت صورت می گیرد.

استاندار: دستگاههای اجرایی حتی به تخریب محیط زیست هم فکر نکنند

اظهارات مدیر کل محیط زیست استان لرستان در جلسه شورای اداری واکنش استاندار لرستان را به همراه داشت تا سید حسین صابری تاکید کند که دستگاههای اجرایی حتی به تخریب محیط زیست هم حق ندارند فکر کنند.

وی تصریح کرد: به طور قطع اگر در اجرای پروژه ها اصول زیست محیطی رعایت شود به طور قطع حادثه غیرقابل پیش بینی نخواهیم داشت.

استاندار لرستان ضمن هشدار دادن نسبت به عواقب تخریب محیط زیست، برخی حوادث در کشور از جمله مسئله گرد و غبار، سیل و خشکسالی را ناشی از بی توجهی به محیط زیست و بد استفاده کردن از این موهبت خدادادی دانست.

لرستان در طول سالها و ماههای اخیر شاهد اجرای پروژه هایی چون خط انتقال گاز آسار - رازان که منجر به قطع هزاران اصله درخت بدون ارزیابی زیست محیطی در پهنه زاگرس و جاده دسترسی سد بختیاری و تخریب طبیعت حاشیه رودخانه سزار بوده است.

این در حالی است که این استان در تکرار حوادث شاهد ترکیدگی خطوط انتقال نفت و بنزین نیز بوده تا کلکسیون حوادث و چالش های زیست محیطی در این استان کامل شود.

به هر حال وضعیت اجرای برخی از پروژه ها از جمله پروژه های حوزه نفت و گاز و راهسازی در استان لرستان موجب دغدغه و نگرانی جدی مسئولان محیط زیست و دوستداران طبیعت شده است که به نظر می رسد تجدید نظر در این رویه نیازمند بازنگری مسئولان دستگاههای اجرایی استان در دیدگاه و نگاه خود به مقوله محیط زیست است.