به گزارش خبرنگار مهر در مشگین شهر، یوسف طیب علی در آئین راه اندازی سه مرکز درمانی شبانه روزی در این شهرستان اظهار داشت: با پیگیری مسئولان و نماینده مردم این شهرستان در مجلس موفق به راه اندازی سه مرکز بهداشتی درمانی در مراکز رضی، مرادلو ولاهود شده ایم.

وی یادآور شد: در این سه مرکز برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هشت پزشک و 54 کادر پزشکی بکار گمارده شده اند.

وی با یادآوری اینکه در این مراکز برای بیش از 9 هزار خانوار ارئه خدمات درمانی پزشکی می شود، گفت: در مشگین شهر با افتتاح این مرکز برای بیش از هفت هزار خانوار این خدمات ارائه خواهد شد.

طیب علی گفت: در دو بخش ارشق و مرادلو نیز هرکدام با راه اندازی این مراکز برای دو هزار و 500 خانوار خدمات پزشکی شبانه روزی ارئه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امسال همچنین با تلاش نماینده مردم مشگین شهردر مجلس برای جذب پزشکان متخصص هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافه است.

وی همچنین از شروع عملیات اجرایی مرکز درمان دفتر 10 تختخوابی رضی خبر داد و گفت: چنین مرکزی نیز در مرادلو، لاهوت به ظرفیت 34 تخت و اعبتبار اولیه سه میلیارد ریال اجرایی می شود.