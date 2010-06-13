به گزارش خبرنگار مهر، از روز جمعه، 20 خرداد بزرگداشت 80 سالگی هانیبال الخاص، نقاش به مدت دو هفته در خانه هنرمندان آغاز شده است و در ادامه این برنامه قرار است امروز 23 خرداد جشن تولد وی از ساعت 16 الی 20 در تالار ممیز برگزار شود.

در این مراسم شعرخوانی، ارائه هدیه و اجرای موسیقی کودکان با شعرهای الخاص انجام می‌شود. تئاتر "لحظه‌های خاص" اثر سیاوش چراغی‌پور نیز در بخش دیگری از این مراسم اجرا می‌شود.

همچنین 250 اثر از الخاص نیز هم اکنون در نگارخانه‌های خانه هنرمندان در معرض دید عموم قرار گرفته است.