"حصار کرج" از نو طراحی می شود/ راه اندازی نمایندگی اداره بهزیستی در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهرداد ترابیان عصر یکشنبه در آئین افتتاح اولین دفتر خدمات محله ای نوسازی شهرستان کرج در خط چهار حصار کرج از استخدام مشاور برای طراحی جدید شهری حصار خبر داد و گفت: در طرح پیشنهادی تمام نیازها پیش بینی شده است و شاهد رشد سرانه های خدماتی خواهیم بود.

تربیان بیان داشت: بازدیدهای مختلفی از منطقه حصار صورت پذیرفته است و به زودی شاهد تحولات مثبتی در منطقه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه نگاه مسئولان به حصار متحول شده است، ادامه داد: در بازنگری طرح تفصیلی، حصار به محدوده خدماتی شهر کرج اضافه شد و شهروندان به زودی شاهد تحولات مثبتی خواهند بود.

شهردار منطقه یک که درجمع مردم در مسجد صاحب الزمان (عج) حصار سخن می گفت به ساکنان این منطقه وعده داد: واسته های به حق شما در آینده ای نزدیک محقق می شود و حصار رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد.

وی با اشاره به طرح پاکسازی که طی روزهای اخیر در منطقه حصار به اجرا درآمده است، از شهروندان خواست در راستای شناسایی اشرار و افراد خلافکار با پلیس همکاری لازم را داشته باشند.

ترابیان با رد گلایه های شهروندان در خصوص عدم توجه به عمران و آبادانی حصار اظهار داشت: این منطقه در گذشته جزو محدوده خدماتی شهر کرج نبوده است و از این رو، مجوزی برای هزینه بودجه شهرداری در حصار نداشته ایم.

شهردار منطقه یک با اشاره به فعالیت شرکت عمران و مسکن سازان در خط چهار حصار بیان داشت: با امتیازاتی که این شرکت برای نوسازی بافت های فرسوده و احیای سکونتگاههای غیر رسمی می دهد، دست مسئولان برای اجرای هر چه بیشتر خدمات عمرانی باز است.

راه اندازی نمایندگی اداره بهزیستی در حصار

قائم مقام شرکت عمران و مسکن سازان شهرستان کرج نیز در این مراسم اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته نمایندگی بهزیستی در منطقه مستقر شده است و به زودی نوبت به دیگر نهادها خواهد رسید.

نعمت الله خلیلی با اشاره به تشکیل هیات امنای خط چهار حصار گفت: از این پس کلیه کارها توسط هیات امناء مدیریت می شود و طرف حساب دولت و شهرداری مستقیما نمایندگان مردم خواهند بود نه یکایک اهالی.

این مسئول از انجام رایزنی با وزارت مسکن و شهرسازی جهت دریافت زمین برای ساخت مدرسه، درمانگاه، خانه بهداشت در خط چهار حصار کرج خبر داد و بیان داشت: راه اندازی اولین دفتر خدمات محله ای نوسازی شهرستان کرج در خط چهار حصار بدون هزینه حتی یک ریال از منابع دولتی، حاصل کار جمعی و همت مردم بوده است.

قائم مقام اجرایی شرکت عمران و مسکن سازان، حیات را حق طبیعی ساکنان حصار دانست و اذعان داشت: داشتن مدرسه و درمانگاه توقع زیادی نیست که بخواهیم اهالی را از داشتن آن محروم کنیم.

وی با اشاره به بازدید فرماندار شهرستان کرج از خط چهار حصار اظهار داشت: نماینده عالی دولت در این بازدید بر پیگیری مشکلات مردم تاکید کرد و در این زمینه قول های مساعدی هم داد که دنبال اجرایی شدن آن هستیم.