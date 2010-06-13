به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت تایوانی "ای- دیتا" این حافظه فلاش "یو. اس. بی" را عرضه کرده است این محصول نه تنها یک وسیله الکترونیکی زیبا و دیدنی است، بلکه از مواد پلاستیکی مقاوم و لاستیکی ساخته شده است که این ابزار را کاملا نسبت به ضربات، فشار، سقوط و آب مقاوم می کند.

شکل خارجی این حافظه شبیه به یک فوتبالیست است بخش فوقانی که به شکل لباس تیمهای ملی حاضر در جام جهانی 2010 است از قسمت انتهایی جدا می شود و در وسط آن "یو. اس. بی" ظاهر می شود. در قسمت انتهایی نیز حافظه فلاش قرار دارد.

براساس گزارش Macitynet، این حافظه فلاش گنجایش ذخیره 4 گیگابایت دارد و با رایانه های مجهز به سیستم عامل ویندوز 7 نیز سازگار است.