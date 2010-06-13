در مسئله حجاب هم 4=2×2

مثلا ترحم بر یتیم و دست مهربانی بر سر او کشیدن موجب گشایش دل و آرامش می شود یا صله رحم باعث طول عمر است. در این قضیه فرقی ندارد که شما نماز شب می خوانید یا مشروب می خورید، اگر دست محبت بر سر یتیم بکشید، دل‎تان باز می شود و تفاوتی ندارد که برای مصیبت عاشورا گریه کرده‎اید یا ترانه غیرمجاز گوش داده‎اید. اگر صله رحم کردید، عمرتان طولانی خواهد شد.

ممکن است شخصی بی‎ایمان به‎خاطر رابطه نزدیک با خانواده و رسیدگی به مشکلات بستگان، عمرش طولانی شود، اما بلافاصله بعد از مرگ به دلیل گناهانش به عذاب الهی مبتلا شود و ممکن است فردی با تقوا به یتیمان ترحم و توجه نکند و دلش گرفته و سنگین بماند. نه گناه آن، مانع اثر سنت الهی می شود و نه ثواب این، در نظام طبیعی جهان تغییری ایجاد می کند.

نتیجه ضرب عدد دو در عدد دو همیشه ثابت است. این نتیجه از ٢هزار سال پیش از بعثت رسول گرامی اسلام تا 500 سال دیگر و از گینه بیسائو تا نیویورک یکسان بوده و هست و خواهد بود. چه مرحوم شیخ انصاری دو را در دو ضرب کند و چه وینستون چرچیل، نتیجه فرقی نخواهد کرد.

آثار وضعی رفتارها و حوادث اجتماعی و پیامدهای طبیعی رویدادها و روابط میان کنش ها و واکنش ها در موضوعاتی مثل حجاب، اعتماد عمومی، فساد و فقر، بیکاری و اعتیاد و امثال این‎ها نیز همین گونه‎اند. برخی رفتارها و رخدادهای اجتماعی به‎طور طبیعی نتیجه ثابت و مشخصی دارند و با تغییر شرایط و نقش ها اصل معادله تغییری نمی کند. در چنین شرایطی، وقتی‎که یک پدیده اجتماعی به‎عنوان نتیجه و حاصل در سطح جامعه ظاهر شد، باید در پی یافتن سبب و عامل بود و مشکل را علاج کرد.

تا زمانی‎که عامل را نیابیم و مشکل را حل نکنیم، هرچه هم ناسزا بگوییم و فریاد بکشیم، چیزی عوض نمی شود. خودرویی که به‎خاطر تمام شدن سوخت از حرکت ایستاده، نیاز به چیزی جز پرکردن باک بنزین ندارد.

امروز حکایت ما و موضوعاتی مانند حجاب (و چندی بعد یک موضوع دیگر) حکایت ماشینی است که بنزین ندارد و راننده و مسافران از آن پیاده شده اند و به آن لگد می زنند. یکی فریاد می کشد و یکی هُل می دهد، یکی با چوب بر سر ماشین می کوبد و یکی با چماق روی موتورش می زند! در حالی‎که کافی است چند لیتر بنزین در مخزن سوختش بریزند و به‎راحتی به راه خود ادامه دهند.

در موضوعاتی مانند حجاب، اصل موضوع خیلی ساده‎تر از آن است که تصور می کنیم. چنین پدیده های اجتماعی هر چه هم پیچیده و ظریف و حساس باشند و به‎سادگی نتوان تحلیل‎شان کرد – که اتفاقا موضوع حجاب هم همین‎گونه است – در این نکته مشترکند که عوامل و اسباب پدید‎آورنده‎شان قابل شناسایی و بررسی هستند.(١)

رفتار غلط نتیجه درست نمی دهد. حتی اگر علت خلقت و رسول خدا هم باشی، قرآن کریم می فرماید که: «فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضّوا من حولک» برخورد نرم و مهرآمیز تو به لطف خدا آن‎ها را گردآورد و اگر تلخی و درشتی می کردی، پراکنده می شدند. فرقی نمی کند که تو که هستی، حتی اگر پیامبر خدا هم باشی، گندم از گندم بروید، جو ز جو!

قرآن کریم می فرماید: «‎ولاتسبّوا الذین یدعون من دون الله فیسبّوالله عدوا بغیر علم» به مشرکان و کافران ناسزا نگویید که متقابلا بی‎آن که بدانند از سر ستیزه‎جویی به خدا ناسزا خواهند گفت.





وقتی در بدن کسی علایم بیماری چون تب و لرز ظاهر شد، هرچه بر سر بیمار فریاد بکشیم که: تب نداشته باش و هر چه او را نصیحت یا تهدید کنیم یا به خواهش و تمنا بپردازیم، درجه حرارت او پایین نمی آید. مگر آن که عامل را شناسایی و درمان کنیم.

رفتار خشونت‎آمیز و لجام‎گسیخته و بی‎ضابطه در چنین شرایطی، نه تنها نشانه قدرت و اقتدار نیست بلکه بر عکس از ضعف و انفعال حکایت می کند. به تعبیر دعای شریف: «ولا یحتاج إلی الظلم إلا الضعیف» تنها شخص ناتوان است که به ظلم نیاز دارد.

در روایت داریم که: «‎الغیبه جُهد العاجز» غیبت کردن کار شخص ناتوان است. اگر قوی بود که بر سر او می زد و خوارش می ساخت یا او را نادیده می گرفت و به حسابش نمی آورد یا رودررو بر او بانگ می زد و با دلیل و برهان خاضعش می ساخت. پس آن‎که در پشت سر بد می گوید، ناتوان است و از سر انفعال و اضطرار غیبت می کند.

برخورد سراسیمه و از سر دستپاچگی نیز در موضوعات اجتماعی نشان می دهد که نتوانسته ایم بر مشکل تسلط یابیم و درد را درمان کنیم و از این‎رو به دست و پا افتاده‎ایم. جماعتی که از کودکی چون موم در دست ما بوده اند و از مهد کودک و مدرسه تا دانشگاه و پادگان سربازی در اختیارشان داشته‎ایم و با رادیو و تلویزیون و روزنامه و کتاب و سینمای خودمان طرف بوده اند امروز آیا این‎قدر مشکل شده اند که نمی توانیم با موضع قدرت و از سر تدبیر و حکمت طبق اراده خود ذهن و رفتارشان را شکل دهیم؟ (2)

اقتضای قدرت و عمل از موضع مقتدر آن است که بی‎سروصدا و بدون آن که کسی متوجه شود، کاری کنی که طبق نظر تو رفتار کند و حرف بزند و بپوشد و بنوشد، بلکه بالاتر همان‎گونه که تو می خواهی، بیندیشد و ببیند و باور کند.

این‎گونه راهپیمایی کردن و بد و بی‎راه گفتن مال کشورهایی مثل ترکیه و لبنان است که مؤمنین، قدرتی ندارند؛ پس به خیابان می ریزند و از حکومت می خواهند که مثلا کاباره ها را تعطیل کند یا جلوی فساد را بگیرد و... اما در نظامی که همه ارکان و اجزایش یکپارچه و در اختیار خود ماست به خیابان ریختن و فریاد کردن فقط نشان‎دهنده این است که یک جای کار خودمان ایراد دارد!

به قول مولوی: گر نه موش دزد در انبان ماست، حاصل گندم چل ساله کجاست؟ ما که همه ابزارهای کنترل و جهت‎دهی به افکار عمومی و باور و رفتار مخاطب را در اختیار داشته‎ایم، وقتی به‎جای استفاده از این ابزار ها برای حصول به هدف به خیابان و فریاد متوسل می شویم موضوعی کوچک و کم اهمیت را خودمان بی‎دلیل و بیهوده بزرگ جلوه می دهیم.(3)

اگر بگوییم توطئه دشمن است – که هست و هیچ‎کس در آن شکی ندارد – خواهند پرسید که: یعنی شما با این عرض و طول آن‎قدر ضعیف هستید که چهار کانال تلویزیونی می توانند این‎طور عاجزتان کنند؟ و اگر به واقعیت اشاره کنیم و بگوییم که نه، دشمن اصلا در مقابل عظمت انقلاب اسلامی و پشتوانه تمدن و فرهنگ ایران این‎قدرها نیست باید بپذیریم که کوتاهی ها و خطاهای خودمان در چنین موضوعاتی مؤثر است.

آری، آیینه واقعیت های اجتماعی چون عیب رفتار و عملکرد تو بنمود راست... خود شکن، آیینه ظاهری پیامدهای رفتار خود را شکستن خطاست.

سال‎هاست تمام اهتمام ما در موضوع حجاب به روسری کشیدن برای تصویر زنبور و خرگوش در کتاب های قصه کودکان منحصر شده بود و حالا یک کتاب اثرگذار و یک فیلم جذاب برای موضوع حجاب نداریم که عرضه کنیم. سال‎هاست تلویزیون و مطبوعات ما زن های مجرم را در دادگاه (بخش خبری واقعی و مستند) با چادرمشکی نشان داده و زن های موفق را در سریال ها و فیلم ها و گزارش ها با همین حجابی که الان از آن شاکی هستیم. سال‎ها زن چادری و محجبه، خدمت‎کار و کلفت و بی‎سواد و فقیر بوده با نام‎هایی مثل فاطمه و معصومه و زن کم حجاب و رنگارنگ، خانم خانه و باسواد و ثروتمند و نامش ژیلا و کتایون و نانسی! (4)

یک دخترعادی و معمولی در جامعه ما 15 یا 20 سال از طریق پیام های غیرمستقیم و مؤثر تبلیغی تحت هجوم و شبیخون فرهنگی است و در طرف مقابل از طریق پیام های رسمی و مستقیم کم اثر به حجاب دعوت می شود در حالی‎که در عمل و در صحنه واقع به چشم خود می بیند که حجاب داشتن برای درس خواندن و کار پیدا کردن و ازدواج و کسب درآمد، نه تنها کمک نیست که گاه مانع است و خودمان هم در واقع داریم همین را عملا تأیید می کنیم.

استثناهایی مانند خانواده های مذهبی و محیط های خاص فکری و فرهنگی را اگر کنار بگذاریم، به‎طور طبیعی و بر اساس فطرت و نظام روحی و روانی که خدا به این نوجوان و جوان داده، اگر حجاب را انتخاب کند، کاری غیرعادی کرده و برعکس، گزینش بدحجابی رفتار طبیعی و منطقی اوست.

اگر در این‎جا مثل برخی از قانون و اجبار حرف بزنیم و این که نظام حکمی و قوانین را باید رعایت کنند، دو اشکال پیش خواهد آمد: نخست این که اگر ملاک قانون است، پس چرا به فرانسه اعتراض می کنید؟ و چرا از زن ایرانی در خارج از کشور هم توقع حجاب دارید؟ و ثانیا اشکال اساسی‎تر و خطرناک‎تر این که پس اهداف تربیتی انقلاب اسلامی برای رشد و تعالی مخاطب چه می شود. آیا اگر این دختر در کوچه و خیابان به ظاهر حجابش را کاملا حفظ کند، اما در قلب و دل خود هیچ باور و ایمان و عقیده ای نداشته باشد ما خیال‎مان راحت می شود و کار خود را تمام شده می دانیم؟ (5)

باید پذیرفت که اگر من کاری نکرده‎ام از کوتاهی و قصور و ناتوانی خودم بوده نه نقص و تعالیم این مکتب آسمانی. آیینی که در آن سوی دنیا چنان جان و دل برخی را تسخیر می کند که از همه چیز خود می گذرند و با تحمل بدترین آزارها و تحقیرها حجاب را انتخاب می کنند. چرا باید در این سرزمین حاکمیت دین، برای همین موضوع به داد و فریاد نیاز داشته باشد؟

آیینی که در طول قرن ها روز به روز استحکام و صلابت بیشتری یافته و به منبع لایزال قدرت و استمرار متصل است و نمونه تربیت و تعلیمش هر روز در یک سوی جهان افتخار و عزت‎هایی چون حزب‎ا... لبنان عرضه می کند، آیا اکنون حجم مشکلش در موضوعی نازل چون بی‎حجابی شهروندانش خلاصه شده است؟

معلوم می شود یک چیزی در این جای کار ما ایراد دارد. سنت های الهی در پدیده های اجتماعی ثابت و قطعی هستند. اگر به احیای امر اهل بیت بپردازیم و حقیقت اسلام را چنان که هست – در عمل نه به زبان و در همه ابعاد نه فقط در نماز جمعه و راهپیمایی روز قدس – به مخاطب نشان دهیم، دیگر نه تنها نیاز به سروصدا نداریم، بلکه با سکوت هم که تبلیغ کنیم، همه به سوی این حقیقت خواهند شتافت. (روایتی حیرت‎انگیز از امام ششم نقل شده که: «کونوا دعاه لنا صامتین» با سکوت مردم را به سوی ما دعوت کنید!)

این مبنای دعوت به حق و حقیقت و احیای امر اهل‎بیت است که: «علّموا الناس محاسن کلامنا فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتّبعونا» حرف حساب و سخن زیبای ما را به گوش مردم برسانید – نه حرف ناحساب و سخن زشت خودتان را – که مردم اگر از زیبایی ها و نیکویی های اندیشه و مرام و سخن وکلام ما با خبر شوند، خود از ما پیروی خواهند کرد.

روز قیامت بسیاری از همین مخاطبان بر امثال من حجت خواهند داشت و خواهند گفت: خدایا، تو هم در وجود ما نیاز به آب را قرار داده بودی و هم کراهت از چیزهای ناپسند را. ما تشنه شدیم و سراسیمه به سوی زائری رفتیم، اما او آب زلال مکتب اهل‎بیت را به ما نشان نداد، بلکه آب گل‎آلودی که در کاسه شکسته و آلوده نفسانیت خود جمع کرده بود، پیش آورد. خدایا، ما هم بر اساس فطرت خود از او گریختیم و از گردش پراکنده شدیم. خدایا ما از آب بدمان نمی آمد، بلکه برعکس تشنگی تمام وجودمان را می سوزانید، اما آب نمی دیدیم. اگر او آن جام دلفریب و آن آب زلال را به ما نشان داده بود هم آب را می نوشیدیم و هم دستش را می بوسیدیم. خدایا، او به‎جای رفع تشنگی ما چوب برداشت و ما را زد که: «شما دشمن آبید» خدایا به خودت قسم ما دشمن آب نبودیم.

چرا باید عظمت پیام اهل‎بیت را که در طول تاریخ منشأ آفریدن عظمت‎هایی بی‎نظیر بوده به‎خاطر قصور و ناتوانی بعضی‎مان کوچک جلوه دهیم و قامت بلند انقلاب اسلامی را به‎دلیل کوتاه بودن درک و آگاهی برخی‎مان نارسا نمایان کنیم؟ بنیان این انقلاب بزرگتر از آن است که حتی با هجوم تمام قدرت های استکباری فروریزد و قامت تنومند باورهای عمیق ایمانی مردم ما استوارتر از آن‎که با وزیدن توفان‎هایی چون کانال های تلویزیونی و ماهواره ای درهم شکند.

تنها باید به نظام طبیعی سنت های الهی گردن نهیم و برای پدید آمدن معلول، علت را محقق سازیم و برای درمان درد و بیماری، علت و سبب آن را جست وجو کنیم و اگر نکنیم، هرکه باشیم و هرچه بگوییم، تفاوتی نخواهد کرد که: «أبی الله أن یجری الأمور إلا بأسبابها» محال است که خداوند امور را جز از طریق اسباب و علت ها جریان دهد

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پانوشت ها:

(1) در موضوع حجاب عوامل بسیار متعدد باید ملاحظه شوند، نمی توان این مسئله اجتماعی را چون قطعه ای جدا از بافت جامعه دید و تحلیل کرد. بی‎شک بخشی از این وضعیت ناشی از طبیعت تحولات اجتماعی جدید و متأثر از مؤثراتی است که مقام معظم رهبری از سال‎ها پیش به‎عنوان تهاجم فرهنگی بدان هشدار داده اند.

(2) شک نیست که در مواردی اندک هم نمود ظاهری بی‎حجابی نوعی دهن‎کجی عمدی و گاه حتی سازمان‎یافته و حساب شده است. در این موارد طبیعتا راهی جز برخورد جدی و شدید و مجازات روشمند قانونی از موضع اقتدار نیست و نمی توان ضرورت برخورد مقتدرانه نهادهای مسئول انتظامی و قضایی را در این استثناها منکر بود.

(3) دشمنان جمهوری اسلامی و مشکلاتش به حجم و اندازه عظمت و بزرگی‎اش هستند. نباید این حجم را کوچک جلوه داد. وقتی نهایت توطئه دشمن را در انتساب یک جوان اغتشاش‎گر به سلطنت‎طلبان خارج‎نشین خلاصه می کنیم، در واقع خودمان گروهی پیرمرد تریاکی در حال احتضار را زنده می کنیم و برای‎شان عنوان و موجودیت و موقعیت می تراشیم.

(4) آسیب‎شناسی موضوع حجاب البته نیاز به بررسی و بحث عمیق دارد و گرچه پیش از این درباره این موضوع نوشته‎ایم، بازهم ناگفته فراوان است که مجال پرداختن به آن نیست و چه بسا نیازی هم بدان نباشد.

(5) حساسیت این موضوع از این جهت است که حجاب بر خلاف مسئله ای مانند نماز یک بحث فردی نیست و کاملا بازتاب و نمود اجتماعی دارد. حجاب در حد خود تجلی بارز التزام دینی جامعه و گسترش فرهنگ اسلامی است و همین موضوع ضرورت اهتمام بیشتر به آن را طلب می کند. از این‎رو، معالجه نادرست مسئله، خطرناک و قطعا از بی‎توجهی به آن بدتر است.

ما که همه ابزارهای کنترل و جهت‎دهی به افکار عمومی و باور و رفتار مخاطب را در اختیار داشته‎ایم، وقتی به‎جای استفاده از این ابزار ها برای حصول به هدف به خیابان و فریاد متوسل می شویم موضوعی کوچک و کم اهمیت را خودمان بی‎دلیل و بیهوده بزرگ جلوه می دهیم.

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نویسنده: دکتر محمد رضا زائری

منبع: هفته نامه پنجره