محمد رضا سجادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: مسیر خواف به رشتخوار و تربت حیدریه از محورهای پر ترافیک است زیرا روزانه کامیون های حامل سنگ آهن، معادن سنگان خواف و همچنین کامیون های سنگین بازارچه های مرزی وخودروهای سنگ وسنگین از آن تردد میکنند.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس با اشاره به اینکه تعدادی از روستاها در کنار این جاده مواصلاتی قرار دارند اظهار داشت: متاسفانه در این محور شاهد تصادفات، تلفات جانی و مالی جاده ای هستیم.

وی ادامه داد: در طول یک سال گذشته حدود 10 نفر از هموطنانمان در روستاهای بخش سلامی شهرستان خواف و رشتخوار بدلیل حادثه خیز بودن جاده جان خود را از دست داده اند.

سجادیان با اشاره به مکاتبات قبلی خود با وزارت راه تصریح کرد: در گذشته مکاتباتی در خصوص ساخت سرعت گیر، نصب چراغ های چشمک زن و راهنمایی در مسیر جاده و ایستگاه کمربندی انجام شده است اما وزارت راه و ترابری اقدامی موثر در این زمینه انجام نداده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بی توجهی وزارت راه به محور خواف به رشتخوار و تربت حیدریه منجر به افزایش تصادفات وکشته شدن هموطنانمان در این مسیر پرتردد شده است.

وی ادامه داد: در دو هفته گذشته 2 تن از دانش آموزان روستای نصر آباد بدلیل انحراف تانکر نفت به طرز فجیعی جان خود را از دست دارند دادند که در این راستا در صحن علنی مجلس تذکر به وزیر راه داده شد.

سجادیان افزود: بلافاصله هیئتی متشکل از وزارت راه، کارشناسان شورای ترافیک واستاندار خراسان رضوی به جهت بررسی موضوع به منطقه اعزام شدند.

نماینده مردم خواف و رشتخوار گفت: پس از بازدید مسئولین ذیربط از این محور قرار شد که برای کلیه روستاهای حاشیه جاده در اسرع وقت تدابیر کارشناسی و مطالعه صورت بگیرد که روستای نصر آباد به عنوان اولویت نخست انتخاب شد.

وی همچنین از مکاتبه خود با وزیر راه وترابری برای دو بانده شدن محور تربت به رشتخوار و خواف خبرداد و گفت: وزیر راه وترابری برای دوبانده شدن این محور موافقت کرد و دستور دوبانده شدن محور به طول 115 کیلومتر به اداره کل راه وترابری خراسان رضوی ابلاغ شده است.

سجادیان رفع نقاط حادثه خیز را به عنوان مشکل اصلی جاده ها عنوان کرد و افزود: اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز نیاز است.

