به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی Bigpondnews، هوگو چاوز گفت : من خواهان آن هستم تا ونزوئلایی ها از مصرف بی رویه الکل خودداری کنند و به ارتش دستور داده ام تا از فروش مشروبات الکلی در خیابانها یا پس از ساعات غیر معمول ممانعت به عمل آورده و افراد مظنون و کامیونهایی را که اقدام به این کار می کنند، دستگیر کنند.

رئیس جمهوری ونزوئلا خبر داد دولت این کشور درصدد افزایش مالیات مشروبات الکلی و سیگار است .

وی گفت : آیا ونزوئلا مکانی برای خلافکارها و یا چنین اعمالی است ؟ من این طور فکر نمی کنم.

چاوز افزود: ونزوئلا در حال گذار به سوی سوسیالیسم است و این دوره گذر نیازمند مبارزه اخلاقی برای تغییر ارزشهای حاکم بر کشور است.