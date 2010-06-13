سعید سالاریان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تمدید زمان ثبت نام وب سایت های دولتی در این جشنواره تا پایان خردادماه خبر داد و اظهار داشت: تاکنون بیش از 300 دستگاه دولتی، سازمان ها و سایر قوا نسبت به ثبت نام در جشنواره ارزیابی وبگاهها اقدام کرده اند.

وی با بیان اینکه طبق زمان بندی پیش بینی شده دومین جشنواره ارزیابی وبگاههای دولتی اواخر تیرماه برگزار می شود، گفت: این جشنواره در راستای اجرای طرح پیشخوان خدمات که از سال 86 از سوی معاون اول رئیس جمهوری به تمامی دستگاهها ابلاغ شد، برگزار می شود به این ترتیب تمامی دستگاهها موظف شدند که خدمات خود را بر روی وب عرضه کنند.

قائم مقام دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی با تاکید بر اینکه جشنواره ارزیابی وبگاههای دولتی تحریک و تشویقی خواهد بود تا دستگاههای حکومتی نسبت به تقویت وبسایت های خدماتی خود اقدام کنند، اضافه کرد: در این جشنواره وبگاههایی که سرویس و خدمات بهتری را از طریق پیشخوان خدمات به مردم ارائه می کنند، انتخاب خواهند شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره در راستای ابلاغ سیاست های کلی اداری دولت و الزامات آن در ارائه خدمات الکترونیک برگزار می شود، اضافه کرد: جایزه ملی وب در جهت اطلاع رسانی به مردم برای دریافت خدمات از بهترین پایگاه اینترنتی سازمانی اعطا می شود.

سالاریان مسائلی چون امنیت، محتوا، اطلاع رسانی، تعامل کاربر و دستگاهها و تراکنش های مالی را از جمله پارامترهایی عنوان کرد که در این ارزیابی به کار گرفته خواهد شد.

به گزارش مهر، در اولین جشنواره ملی ارزیابی وبگاههای دولتی 186 دستگاه حضور داشتند که به 18 دستگاه جوائز بهترین وبگاه ارائه شد و شهرداری تهران موفق به دریافت جایزه ملی وب به عنوان دارنده برترین وبگاه خدماتی شد.

بیش از هزار وبسایت دولتی در کشور فعال است اما از این میان حدود 400 وبگاه خدمات خود را در راستای اجرای طرح پیشخوان خدمات از طریق وب عرضه می کنند.