پنج شهرستان جنوبی کرمان و تنها یک بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پنج شهرستان جنوبی استان کرمان که به دلیل عدم توجه به این مناطق طی سالهای گذشته به یکی از محروم ترین مناطق کشور تبدیل شده بود امروز نیز از عقب ماندگی های تاریخی خود همچنان رنج می برد.

هر چند طی سالهای اخیر اقدامات مناسبی در خصوص رفع محرومیت بخصوص در زمینه ارتقاء سطح سلامت در این شهرستانها صورت گرفته است اما به دلیل مشکلات در ساختارهای بهداشتی این شهرستانها همچنان با مشکل و کمبودهایی مواجه هستند.

طی سال گذشته با تاسیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گام موثری در راستای حل مشکلات بهداشتی این شهرستانها برداشته شده است اما همچنان پنج شهرستان جنوبی استان کرمان از جمله عنبرآباد، منوجان، رودبار، کهنوج و قلعه گنج تنها یک بیمارستان با 80 تخت بستری مصوب در اختیار دارند که به دلیل حجم مراجعات تعداد تختهای این بیمارستان به 125 تخت افزایش یافته است که ضریب اشتغال بالایی معادل 75 درصد نیز دارد.

ابراهیم سعیدی در خصوص وضعیت بهداشتی شهرستانهای جنوبی کرمان اظهار داشت: چند بیمارستان در چهار شهرستان جنوبی کرمان درحال ساخت است اما درحال حاضر این شهرستانها تنها از یک بیمارستان استفاده می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت افزود: شهرستان کهنوج در بین شهرستانهای جنوبی استان کرمان تنها شهرستانی است که دارای بیمارستان است درحالیکه خود این شهرستان 125 هزار جمعیت دارد و این بیمارستان تنها 80 تخت بستری مصوب دارد.

وی خاطرنشان کرد: ضریب اشتغال تخت این بیمارستان بالا و معادل 75 درصد است.

وی با اشاره به لزوم تجهیز این بیمارستان به دستگاه های پیشرفته گفت: مجوز راه اندازی دستگاه سی تی اسکن در این بیمارستان گرفته شده است.

وی افزود: شهرستان جیرفت نیز دارای دو بیمارستان است که بالای 200 هزار نفر جمعیت دارد که بیمارستان امام خمینی(ره) با 126 تخت بستری مصوب دارای 220 تخت بستری فعال است بطوریکه در راهروها نیز تخت گذاشته ایم.

این مسئول دیگر بیمارستان این شهرستان را نیز 60 تختخوابه دانست و گفت: در این بیمارستان نیز 100 تخت بستری با ضریب اشتغال 80 درصد وجود دارد.

سعیدی با اشاره به نبود دستگاه ام ار آی در شهرستانهای جنوبی کرمان افزود: موافقت لازم در خصوص نصب این دستگاه نیز گرفته شده است.