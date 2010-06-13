ساخت 60 جایگاه جدید CNG در تهران / توافق جدید گازی شهرداری و وزارت نفت

فرید عامری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت و توسعه جایگاههای CNG با بیان اینکه هم اکنون با تمهیدات مجموعه وزارت نفت ساخت و توسعه جایگاههای عرضه گاز با سرعت و شتاب بیشتری در حال انجام است، گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون تعداد 105 جایگاه جدید CNG در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه امسال برای ساخت تعداد 600 جایگاه جدید CNG هدف گذاری کرده ایم، تصریح کرد: در حال حاضر بر اساس آمایش سرزمینی انجام گرفته ساخت و توسعه جایگاههای CNG انجام می گیرد به طوری که در نقاطی که معطلی برای سوخت گیری خودروهای گازسوز بیش از 10 دقیقه باشد جایگاههای جدید CNG ساخته خواهند شد.

15 دقیقه متوسط زمان سوخت گیری خودروهای گازسوز



وی در خصوص متوسط زمان سوختگیری خودروهای گازسوز توضیح داد: در شرایط فعلی حدود 80 درصد شهرهای کشور مشکل کمبود جایگاه CNG ندارند به طوری که در این نقاط هیچ گونه صفی پیش روی جایگاههای CNG ایجاد نمی شود.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در این مناطق حتی تا 2.5 برابر تعداد خودروهای گازسوز جایگاه CNG ساخته شده است، بیان کرد: اما در برخی از کلانشهرها و به ویژه شهر تهران ئر شرایط فعلی با کمبود جایگاه CNG روبرو هستیم.



عامری متوسط زمان سوخت گیری خودروهای گازسوز را در اکثر شهرهای کشور حدود 12 تا 15 دقیقه عنوان کرد و افزود: اما این زمان در شهر تهران حدود 30 تا 35 دقیقه برآورد شده است.

ارزش افزوده زمین مانع توسعه جایگاههای CNG



مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در ادامه یکی از مهمترین مشکلات ساخت و توسعه جایگاههای CNG در تهران و برخی از کلانشهرهای کشور را ارزش افزوده بالای قیمت زمین اعلام کرد و یادآور شد: قیمت بالای زمین منجر به افزایش هزینه های ساخت جایگاههای CNG شده است.



به گفته وی ارزش افزوده قیمت زمین در تهران موجب شده با وجود مزیتها و تسهیلاتی که وزارت نفت برای ساخت جایگاه CNG می پردازد اما ساخت جایگاه گاز عملا از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار نباشد.



این مقام مسئول همچنین از تدوین دو برنامه کوتاه و میان مدت برای ساخت و توسعه جایگاههای CNG در تهران و برخی از کلانشهرهای کشور خبر داد و گفت: هم اکنون مجموعه وزارت نفت در یک اقدام ضربتی ظرفیت جایگاههای موجود CNG را افزایش دادند.

افزایش 26 درصد ظرفیت جایگاههای CNG تهران



به گزارش مهر، عامری با اشاره به اینکه طرح افزایش ظرفیت جایگاههای موجود CNG تهران از اوایل اسفند ماه اجرایی شده است، اظهار داشت: هم اکنون تجهیزات جدید در 23 جایگاه CNG تهران نصب و راه اندازی شده است.



وی همجنین با اشاره به نصب نازلهای جدید گاز در 2 جایگاه دیگر، تبیین کرد: در شرایط فعلی نصب انشعابات برق این جایگاهها در حال انجام بوده که پیش بینی می کنیم کل این طرح ضربتی تا تیر ماه امسال تکمیل شود.



به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اجرای این طرح حدود 26 درصد به ظرفیت سوخت گیری جایگاههای CNG تهران اضافه خواهد شد.

ساخت 60 جایگاه جدید CNG در تهران

عامری همچنین در تشریح طرح میان مدت ساخت و توسعه جایگاههای CNG در تهران، بیان کرد: با توافق به عمل آمده با شهرداری تهران قرار است در استان تهران 60 جایگاه جدید CNG ساخته شود.



وی با یادآوری اینکه از این تعداد در هسته مرکزی شهر تهران به تنهایی 30 جایگاه جدید گاز در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت، اعلام کرد: قرار است با تامین زمین مناسب توسط شهرداریها وزارت نفت در این نقاط جایگاههای جدید CNG احداث کند که پس از ساخت بهره برداری جایگاهها به شهردار واگذار خواهد شد.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با واگذاری بهره برداری جایگاههای CNG به شهرداری ها این مجموعه هم در سود اقتصادی ساخت جایگاه بهره مند خواهند شد، گفت: همچنین وزارت نفت برای ساخت جایگاههای جدید گاز در کلانشهرها تجهیزات بلا عوض تا سقف 400 تا 500 تومان در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار می دهد.



وی از مذاکره با بانکهای داخلی برای ارائه تسهیلات با کارمزد پایین به سرمایه گذاران خصوصی ساخت جایگاههای CNG خبر داد و یادآور شد: هم اکنون هزینه ساخت یک جایگاه استاندارد CNG بدون در نظر گرفتن ارزش زمین حدود 700 میلیون تا یک میلیارد تومان است.



مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در پایان خاطر نشان کرد: پیش بینی می کنیم تا پایان سالجاری حداقل 30 جایگاه جدید CNG در شهر تهران در مدار بهره برداری قرار گیرد.



به گزارش مهر، بر اساس گزارشهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تا پایان امسال تعداد جایگاههای CNG به یکهزار و 800 جایگاه افزایش می یابد.



همچنین بر اساس برنامه زمان بندی تعریف شده پیش بینی می شود تعداد کل جایگاههای عرضه گاز کشور تا سال 1392 به دوهزار و 500 جایگاه CNG افزایش یابد.