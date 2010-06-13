علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه ظرفیت حج تمتع امسال 88 هزار و 500 نفر است افزود: مهلت ثبت نام تا روز جمعه 21 خرداد بود که طی آن 84 هزار نفر با مراجعه به سیستم اینترنتی در کاروانهای معرفی شده ثبت نام کردند.

اعزام زائران حج تمتع امسال از 29 مهرماه آغاز و تا تاریخ 18 آبان سال جاری به پایان می‌رسد. حج تمتع در سال جاری 30 روز است.



رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: چهار هزار و 500 ظرفیت باقیمانده نیز طی روزهای آینده بر اساس نوبتهایی که اعلام می شود، مراجعه و ثبت نام می کنند.



لیالی همچنین با اشاره به موضوع بد حجابی زائران عمره مفرده نیز گفت: مسئولان سازمان حج و زیارت ایران در عربستان پیوسته این موضوع را رصد و موارد مشاهده شده را گزارش می دهند اما طی هفته گذشته مورد خاصی مشاهده نشده است.



پیش از این برخی رسانه ها از افزایش بدحجابی زائران زن ایرانی در عمره مفرده و بی تفاوتی مسئولان سازمان حج و زیارت نسبت به این موضوع خبر داده بودند.



رئیس سازمان حج و زیارت همچنین درباره اعزام زائران عتبات عالیات به کاظمین و سامرا نیز گفت: فعلا محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و کاروانهایی که تعهد سفر به این دو شهر را به زائران داده اند باید به وعده شان عمل کنند.



به گفته لیالی بر اساس توافقنامه میان ایران و عراق، ایران می تواند ماهانه پنجهزار زائر به عتبات عالیات اعزام کند ولی به دلیل نامناسب بودن اماکن اقامتی و رفاهی اعزام زائران تا 30 درصد کاهش یافته است.