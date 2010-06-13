عباس اردستانی در حاشیه سیزدهمین دوره مسابقات بوچیا و پینگ پنگ جانبازان نخاع گردنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: قیمت هر سری توپ 13 عددی این بازی بدلیل نوع خاص چرم بکار رفته در آن بین دو میلیون و 500 تا هفت میلیون و 500 هزار ریال است.

رئیس کمیسیون ورزش بوچیا به تعرفه بالای گمرکی برای ورود این توپها به کشور اشاره کرد و اظهار داشت: با حذف این تعرفه قیمت توپهای مزبور تا 60 درصد کاهش خواهد یافت.

وی در خصوص مشخصات فنی و تکنیکی این بازی گفت: این بازی در چهار کلاس BC1 و BC4 برای ورزشکاران جانباز ضایعه نخاع گردنی و معلولین طراحی شده که قالب فکری آن بیشتر از قالب عضلانی این ورزش خودنمایی می کند.

وی ادامه داد: مهد اولیه این بازی کشورهای ایتالیا و یونان بوده و در ایران نیز از شش سال گذشته وارد دوره حرفه ای شده است.

در این بازی جانباز و معلول ضایعه نخاع گردنی با استفاده از تمرکز توپهای بازی را در میدان مسابقه رها کرده و نسبت به فاصله توپها امتیازات خود را دریافت می کند.