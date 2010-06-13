به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابراهیم حاجی قاسمی معاون بهداشت شرکت شهرسالم با اشاره به اینکه فعالیتهای بهداشتی در سطح شهر به صورت دوره ای و منظم اجرا می شود، گفت: بر اساس تکالیف تعیین شده توسط شورای شهر و شهرداری تهران، معاونت بهداشت شرکت شهر سالم در سال 88، بیست و دو عنوان برنامه بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای انجام داده است.

وی، تشکیل شناسنامه سلامتی و پرونده بهداشت تعداد 7000 نفر اتباع ایرانی در شهرداری تهران و بازبینی پرونده های مذکور را از برنامه های سلامت محور این شرکت دانست و گفت: این برنامه با هدف بررسی وضعیت سلامت کارگران شاغل در شهرداری تهران، اطلاع کارگران از وضعیت سلامتی برای پیگیری رفع مشکل موجود و در نهایت به کارگماری آنان متناسب با تواناییهای جسمی و روحی هر کارگر اجرا می شود.

حاجی قاسمی، اجرای برنامه های آموزشی در راستای ارتقای سطح بهداشتی شهروندان و کارمندان و کارگران شهرداری تهران را یکی از مهمترین برنامه های شرکت شهر سالم معرفی و تصریح کرد: برنامه آموزش بهداشت به کارگران شرکتهای پیمانکاری در مناطق 22 گانه مهمترین برنامه ای بوده است که به صورت آموزش چهره به چهره به کارگران و در جلسات گروهی بیش از 180 جلسه اجرا شده است.

معاون بهداشت شرکت شهر سالم با اشاره به آغاز فصل گرما و شیوع بیماریهای مربوط به این فصل گفت: برنامه های ارزیابی استخرهای شنا در اماکن وابسته به شهرداری تهران، برنامه ارزیابی محلهای پخت و توزیع غذا در واحدهای سازمانی شهرداری تهران و برنامه ارزیابی سلامت آب شرب و مصرفی بوستانهای شهر تهران طی چهار دوره از فعالیتهایی است که به صورت مستمر انجام می شود اما در طول فصل گرما به صورت جدی و خاص آنها را اجرا می کنیم.

وی تصریح کرد: پیگیری و اخذ مجوزهای ارائه خدمات طب کار، بهداشت حرفه ای و آزمایشگاه آب و مواد غذایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران، بازبینی استانداردهای انجام آزمایشها و معاینات تشخیص پزشکی و ابلاغ به مراکز بهداشتی و درمانی تابعه شهرداری تهران از برنامه های دیگر این معاونت در سال گذشته بوده است.